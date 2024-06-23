تغطية مباشرة.. مباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا 2024

تدخل سويسرا آخر مبارياتها في المجموعة الأولى لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم أمام منتخب ألمانيا صاحب الضيافة اليوم الأحد بصفوف مكتملة.

وضمنت ألمانيا بالفعل مكانها في دور الـ16 ومن المرجح أن تنضم إليها سويسرا ما لم تتمكن اسكتلندا من تعويض فارق الأهداف الكبير عندما تواجه المجر في نفس التوقيت.

يمكن لسويسرا التأهل إلى دور الستة عشر إذا لم تخسر أمام ألمانيا أو إذا أخفقت اسكتلندا في الفوز على المجر. يمكنها تصدر المجموعة إذا فازت على ألمانيا.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور القادمة: