تغطية مباشرة.. مباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا 2024
تدخل سويسرا آخر مبارياتها في المجموعة الأولى لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم أمام منتخب ألمانيا صاحب الضيافة اليوم الأحد بصفوف مكتملة.
وضمنت ألمانيا بالفعل مكانها في دور الـ16 ومن المرجح أن تنضم إليها سويسرا ما لم تتمكن اسكتلندا من تعويض فارق الأهداف الكبير عندما تواجه المجر في نفس التوقيت.
يمكن لسويسرا التأهل إلى دور الستة عشر إذا لم تخسر أمام ألمانيا أو إذا أخفقت اسكتلندا في الفوز على المجر. يمكنها تصدر المجموعة إذا فازت على ألمانيا.
وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور القادمة:
تشكيل الفريقين:
سويسرا: يان زومر ومانويل أكانجي وريكاردو رودريجيز وفابيان شير وسيلفان فيدمر وريمو فرويلر وجرانيت تشاكا (القائد) وفابيان ريدر وميشيل أبيشي وبريل إمبولو ودان ندوي.
ألمانيا: مانويل نوير وأنطونيو روديجر وجوناثان تاه ويوزوا كيميش وماكسيميليان ميتلشتاد وتوني كروس وروبرت أندريش ولوريان فيرتس وإيلكاي جندودجان (القائد) وجمال موسيالا وكاي هافرتس.