"نشوف شيكو بانزا".. رد ناري من أسامة حسني على أزمة الشناوي وشوبير (فيديو)

ردَّ أسامة حسني، نجم الأهلي الأسبق، بتصريحات مثيرة على أزمة حراسة مرمى الفريق الأحمر بين محمد الشناوي، ومصطفى شوبير.

وأشرك الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، مصطفى شوبير حارساً للمرمى في مباراة مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري على حساب محمد الشناوي.

أخبار ذات علاقة الهجوم من قناة النادي.. نجوم الأهلي يصعّدون ضد شوبير

وتحدثت تقارير صحفية حول غضب محمد الشناوي بسبب بقائه على مقاعد البدلاء في مباراة مودرن سبورت.

وقال أسامة حسني عبر قناة "MBC MASR":" هل حصل الزمالك على لقب الدوري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى دون أن نعلم؟ ما زلنا في أول جولة، ونشعر بأن هناك تربصاً بالنادي الأهلي".

أخبار ذات علاقة عرض نيوم يرعب الأهلي المصري

وأضاف:" مع أول مباراة، البعض يتحدث عن رحيل المدرب ريبيرو، وأزمات أليو ديانغ، وحسين الشحات، كما أن البعض ضخّم مسألة جلوس الشناوي بديلاً لزميله شوبير".

"اللي بيتكلم عن الشناوي يا ريت يشوفوا اللي عمله شيكو بانزا".. تعليق ناري من أسامة حسني على أزمة جلوس الشناوي على... Posted by ‎MBC مصر‎ on Thursday, August 14, 2025

وتابع:" مشكلة الشناوي وشوبير التي يراها البعض ليست أزمة من الأساس، لأن الأهلي فريق كبير، ويملك حارسين على أعلى مستوى، والشناوي لم يصدر منه أي شيء خارج عن المألوف وهو على مقاعد البدلاء".

أخبار ذات علاقة صداقتنا لن تتأثر.. نجم الأهلي يواجه مصطفى شوبير بسبب والده

وأكد أن الإعلام تغاضى عن واقعة اعتراض الأنغولي شيكو بانزا لاعب الزمالك على تبديله وانفعاله الواضح أمام الكاميرات، وظل يتحدث عن مشاكل ديانغ والشناوي، وشوبير.