أس: ريال مدريد يراقب البرازيلي روبرت رينان

ويمكن لهذه الطريقة أن ترضي زينيت، الذي تعاقد قبل عام واحد فقط مع رينان من كورينثيانز مقابل نحو 10 ملايين يورو.

وأكدت الصحيفة أن زينيت يمتلك معظم حقوق رينان والباقي موزع بين كورينثيانز ونوفوريزونتينو، ولاعب كرة القدم نفسه ووكلائه.

العقبة الرئيسية

ولن يكون تعاقد ريال مدريد مع رينان سهلا؛ بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الأندية الروسية بعد الحرب مع أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أنه يُحظر دفع مبلغ يزيد على 100 ألف دولار (108 آلاف يورو) لأي كيان روسي، أو التعامل مع شخصيات أو شركات مرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وزينيت نادٍ مملوك لشركة "غازبروم" الروسية التي تسيطر عليها الدولة.

ومع ذلك، كشف تحقيق نشرته صحيفة ألبايس، قبل أسبوعين، أن 28 ناديًا أوروبيًا تجاهلت هذه العقوبات، ونفذت أعمالًا مع فرق روسية، دون مشاكل واضحة.

ويفضل ريال مدريد فكرة التعاقد مع رينان بنظام الإعارة؛ لأن الميرنغي يريد أن يلتحق البرازيلي إيدير ميليتاو بالجزء الأخير من الموسم الحالي، وبالتحديد في مارس أو أبريل.