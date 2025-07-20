شرط تعجيزي.. كم يريد نيوكاسل لبيع إيزاك لنادي الهلال أو ليفربول؟

تتزايد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل ألكسندر إيزاك مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، رغم إصرار المدرب إيدي هاو على أنه "واثق" من بقاء المهاجم في النادي هذا الصيف.

إيزاك لم يكن ضمن قائمة الفريق لمباراة، يوم السبت، ولم يكن من المقرر أن يشارك أصلًا في المباراة التي انتهت بهزيمة ساحقة 4-0 أمام سلتيك، ويرجع ذلك إلى أن نيوكاسل يدير دقائق مشاركته بعناية في هذه المرحلة المبكرة من فترة الإعداد للموسم.

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وبات إيزاك حديث سوق الانتقالات في الوقت الحالي، حيث يكثف ناديا الهلال السعودي وليفربول الإنجليزي من مساعيهما للتعاقد مع اللاعب.

ووفقًا لِما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" في تقرير لها، فإن نيوكاسل يقدر قيمة المهاجم - الذي سجل 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي - بـ 150 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

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وذكرت تقارير سابقة أن المهاجم "منفتح" على الانتقال للعمل تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، وقد أعطى "الضوء الأخضر" لإتمام الصفقة.

وقال بيت أورورك، المراسل الرئيس في "فوتبول إنسايدر"، إن رحيل إيزاك عن ملعب سانت جيمس بارك لا يزال احتمالًا قائمًا إذا "دفع بنفسه من أجل الانتقال إلى ليفربول"، أو حتى إلى الهلال.

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وأضاف أورورك: "الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يتغير بها هذا الوضع هي إذا ضغط إيزاك من أجل الرحيل عن صفوف ناديه، الأمر الآن يعتمد على اللاعب نفسه؛ إذا أراد الانتقال إلى ليفربول أو الهلال، فقد يضطر إلى الضغط من أجل ذلك، وهذا ربما يكون ما يحرك المياه الراكدة".

وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 27 هدفًا، وصناعة 6 أهداف.