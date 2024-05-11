حارس الهلال يحرج المعلق الأخضر بالريش بعد التتويج بلقب الدوري (فيديو)

أحرج الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، المذيع التلفزيوني الجزائري الأخضر بالريش وذلك عقب فوز الهلال على الحزم (4 ـ 1) في الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين وتتويجه باللقب للمرة 19 في تاريخه والرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة.

وخلال الأستوديو التحليلي لمباراة الهلال والحزم، الذي يقدمه الأخضر بالريش على قناة SSC السعودية، سأل المذيع الجزائري ياسين بونو ما إذا كان هذا اللقب هو الأول في مسيرة الحارس الدولي المغربي، الذي رد ساخرا "الله يهديك" وذلك في إشارة إلى أن عدد ألقابه أكبر بكثير من أن يكون تتويجه اليوم مع الهلال هو أولها.

وفي أول موسم له بعد انتقاله للهلال في صيف 2023، أحرز ياسين بونو لقب الدوري السعودي للمحترفين بفوزه على الحزم، متذيل الترتيب، السبت، ليبتعد فريق المدرب جورجي جيسوس عن أقرب منافسيه النصر بفارق 12 نقطة.

ورفع الهلال، الذي فاز في 29 مباراة وتعادل مرتين ولم يتلقّ أي خسارة، رصيده إلى 89 نقطة بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني قبل ثلاث جولات على النهاية.