مفاجأة.. كيف تعاقد النصر السعودي مع أفضل مدافع في برشلونة "مجانًا"؟

اقترب نادي النصر السعودي من التعاقد رسميا مع الإسباني إنيغو مارتينيز نجم خط الدفاع في نادي برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأثارت صفقات النصر السعودي قبل بداية الموسم الجديد جدلا واسعا، لا فقط في محيط النادي وبين جماهيره، وإنما داخل الفريق إذ أظهر القائد كريستيانو رونالدو امتعاضه وعدم رضاه عن التعاقدات الحالية للفريق والتي تنبئ بعدم جاهزية الفريق للمنافسات المقبلة.

لكن تقارير إخبارية قريبة من نادي برشلونة أكدت أن النصر توصل لاتفاق لضم إنييغو مارتينيز، مضيفة أن اللاعب أبدى موافقته على فسخ عقده الحالي مع النادي الكتالوني للانضمام للدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لما أكده الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، سينهى إنييغو مارتينيز عقده مع برشلونة فورًا وينضم إلى النصر كلاعب حر.

ومن جهة أخرى، قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية (SPORT) إن مارتينيز لم يكن يفكر بالرحيل عن برشلونة لكن عرض النصر المغري والذي سيمنحه راتبا بقيمة ضعف راتبه الحالي دفعه إلى الموافقة على الانضمام لرفاق كريستيانو رونالدو.

وتابع المصدر ذاته: "برشلونة كان يملك إتفاقا مع مدافعه خلال فترة التجديد بالسماح له بالرحيل مجاناً اذا وصله عرض كبير من السعودية"، وهو ما حصل بالفعل خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان المدافع الإسباني محور قضية بين فريقي أوساسونا وبرشلونة في الموسم الماضي بعد أن طعن الأول في مشاركته في مباراة الفريقين وطالب بالحصول على نقاط المباراة التي خسرها، لكن الفريق الكتالوني كسب القضية في كل أطوارها.

وتعاقد النصر السعودي مع المهاجم البرتغالي جواو فليكس قادما من تشيلسي كصفقة أجنبية وحيدة حتى الآن، في حين فرّط في المقابل في مهاجمه الكولومبي جون دوران لنادي فنربخشه التركي.

ويُنتظر أن يعلن النصر السعودي في الساعات المقبلة عن انضمام إينيغو مارتينيز رسميا، فيما يخوض الفريق اليوم الخميس المباراة الودية الإعدادية قبل الأخيرة في معسكره في البرتغال أمام ريو أفي البرتغالي قبل مواجهة ألميريا الإسباني بعد ذلك بثلاثة أيام.

ويبدأ فريق المدرب جورج جيسوس الموسم الجديد بخوض كأس السوبر السعودي بملاقاة نادي الاتحاد يوم 19 أغسطس الجاري في نصف النهائي.