الركراكي عن حكيم زياش: سيموت من أجلك إذا منحته الحب والثقة

وصف وليد الركراكي مدرب المغرب لاعبه حكيم زياش بأنه "مذهل" و"يحتاج الحب والثقة ليموت من أجلك"، بعد أن كان رجل المباراة خلال فوز تاريخي 2-صفر على بلجيكا بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الأحد.

وعاد زياش لصفوف المنتخب بعد تعيين الركراكي قبل شهرين تقريبا من كأس العالم بعدما أخرجه المدرب السابق وحيد خليلوجيتش من حساباته بسبب خلافات بينهما.

وتصدر المغرب المجموعة السادسة بأربع نقاط مقابل ثلاث لبلجيكا ونقطة لكرواتيا التي تواجه كندا اليوم، ليصبح المنتخب العربي على أعتاب التأهل لدور 16 لأول مرة منذ 1986.

وأزعج زياش جناح تشيلسي دفاع بلجيكا وسدد بانتظام على مرمى الحارس تيبو كورتوا، وصنع الهدف الثاني بمهارة فائقة للبديل زكريا أبو خلال.

وقال الركراكي خلال مؤتمر صحفي في إستاد الثمامة في الدوحة: "زياش مذهل، انظروا إلى الروح التي يتمتع بها".

وأضاف: "يتحدث كثيرون عنه ويقولون إنه مجنون ومن الصعب السيطرة عليه ولا يمكنه مساعدة الفريق".

وتابع: "لكن عندما تمنحه الحب والثقة سيموت من أجلك.. هو لاعب محوري ومختلف مع المنتخب، يجب منحه الثقة".

ونجح المغرب في إغلاق المساحات أمام أخطر نجوم بلجيكا، وسمح بفرص قليلة على مرماه طيلة اللقاء أجهضها الحارس منير المحمدي (الكجوي) الذي شارك بشكل مفاجئ اليوم بعد استبعاد ياسين بونو قبل لحظات من صفارة البداية.

وواصل الركراكي: "لعبنا أمام أحد أفضل فرق العالم وضد لاعبين رائعين، لكننا كنا نعرف أننا إذا لم نقدم 100 في المئة من الأداء فمن المستحيل الفوز".

وأضاف: "أردنا منع الكرة من الوصول إلى (كيفن) دي بروين و(إيدن) هازارد وتحلينا بالصبر في انتظار مجيء الفرص بعد أن تعاملنا بتواضع كاف في الشوط الأول، أحيانا تحتاج للتحلي بالصبر".

ويمكن للمغرب حسم التأهل حين يواجه كندا في الجولة الأخيرة.

وأكد المدرب الشاب: "مع هذه المجموعة من اللاعبين ووسط هذه الجماهير أي شيء ممكن، نحتاج للتعافي سريعا للاستعداد لمواجهة كندا.. نملك أربع نقاط وهذا مدهش للمغرب، لكننا لم نتأهل بعد، لست مكتفيا بهذه النقاط وأريد المزيد.. لعبنا بالفعل أمام اثنين من أفضل منتخبات العالم وأريد مواجهة المزيد".

وافتتح البديل عبد الحميد صبيري التسجيل بركلة حرة جانبية في الزاوية القريبة بمرمى الحارس تيبو كورتوا، وسجل زياش بنفس الطريقة قبل نهاية الشوط الأول لكن الهدف ألغي للتسلل بعد العودة للفيديو.

وأوضح الركراكي: "كورتوا يترك مساحة في القائم القريب لأنه فارع الطول وكرر ذلك مجددا واستغل فريقنا ذلك".