ماذا قال غاياردو وبنزيما قبل انطلاق كأس العالم للأندية؟

وأضاف: "بنزيما لاعب كبير جدا وهو من أفضل لاعبي العالم، وجوده معنا يسهل العديد من الأمور داخل الملعب، نملك فريقا مميزا والفترة المقبلة سنكتشف المزيد من اللاعبين وسنصنع المستحيل بجهود عناصرنا".

وتابع غاياردو: "عندما قدمت للعمل مع الاتحاد كان الفريق يعاني من الإصابات وضغط المباريات لذلك فضلت أن تكون تدريباتنا خفيفة لتخفيف العبء على اللاعبين".

وختم مدرب الاتحاد: "جاهزون للمنافسة وتقديم ظهور مشرف في المونديال، لأننا نملك الرغبة والعناصر الجيدة لمثل هذه المباريات وكل ما حدث في الماضي مختلف عن اليوم".