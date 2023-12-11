ماذا قال غاياردو وبنزيما قبل انطلاق كأس العالم للأندية؟
علق المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي ومهاجمه الفرنسي كريم بنزيما على مشاركة العميد في كأس العالم للأندية.
ويفتتح الاتحاد، بطل الدوري السعودي، مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي غدا الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
وقال مارسيلو غاياردو الذي تولى تدريب الاتحاد الشهر الماضي خلفا للبرتغالي نونو سانتو: "نسعى لتحقيق أفضل النتائج في مونديال العالم للأندية، وإسعاد جماهيرنا الكبيرة فريقنا جاهز للفوز، وسنحترم أوكلاند لأنه يعتبر فريقا جيدا".
وأضاف: "بنزيما لاعب كبير جدا وهو من أفضل لاعبي العالم، وجوده معنا يسهل العديد من الأمور داخل الملعب، نملك فريقا مميزا والفترة المقبلة سنكتشف المزيد من اللاعبين وسنصنع المستحيل بجهود عناصرنا".
وتابع غاياردو: "عندما قدمت للعمل مع الاتحاد كان الفريق يعاني من الإصابات وضغط المباريات لذلك فضلت أن تكون تدريباتنا خفيفة لتخفيف العبء على اللاعبين".
وختم مدرب الاتحاد: "جاهزون للمنافسة وتقديم ظهور مشرف في المونديال، لأننا نملك الرغبة والعناصر الجيدة لمثل هذه المباريات وكل ما حدث في الماضي مختلف عن اليوم".
أما بنزيما فقال: "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصار وإسعاد جماهيرنا غدا، جاهزون لهذه البطولة القوية، المنافسة ستكون قوية من جميع الفرق وسنستمتع مع جماهيرنا".
وأضاف: "نحن فريق رائع، والجماهير ستقودنا للانتصارات كون المباريات ستقام على ملعبنا، المونديال بطولة خاصة جدا، والفرق المشاركة قوية، ونعلم أنه من الضروري أن نكون بأفضل حال".
وتابع بنزيما: سنعطي كل ما نملك لتحقيق كأس العالم للأندية، سعيد بالعمل مع المدرب غاياردو، هو مدرب مميز ويملك العديد من النجاحات الكبيرة في الأرجنتين ويشبهني في كثير من الأمور، غاياردو قريب جدا من اللاعبين ونحن سعداء بالعمل معه".
وختم بنزيما: "رسالتي للاعبين في الفريق هي الاستمتاع بكل لحظة في مباريات المونديال، نحن متحمسون لتقديم مشاركة رائعة في هذا المونديال ومباراة الغد لن تكون سهلة".
وهذه أول مواجهة بين الاتحاد وأوكلاند سيتي علما أنها المشاركة الثانية للاتحاد في كأس العالم للأندية، والـ12 لأوكلاند سيتي.
وسبق أن حصد بنزيما لقب كأس العالم للأندية 6 مرات جميعها مع ريال مدريد.
سجل بنزيما 4 أهداف وصنع 3 في 9 مباريات في كأس العالم للأندية.