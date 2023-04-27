مرتضى منصور يتظلم على قرار إيقافه
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اعتذاره عن رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، والتي ستخوض مباراة كأس السوبر أمام الأهلي، يوم 5 مايو المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال مرتضى منصور إنه لن يترأس بعثة الفريق "احترامًا لقرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، بحرمانه من دخول الملاعب لشهرين".
وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، حرمان مرتضى منصور من دخول الملاعب وحضور المباريات بمختلف المسابقات لمدة شهرين، إضافة إلى تغريمه مبلغ 300 ألف جنيه مصري، ما يقرب 10 آلاف دولار.
وقال مرتضى عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "احترام قرارات لجنة الانضباط الواجبة النفاذ فور صدورها تمنعني من رئاسة بعثة فريق الزمالك للإمارات وحضور مباراة السوبر".
وأوضح رئيس نادي الزمالك في الخطاب الذي نشره أنه رغم تقدمه بتظلم على القرار إلا أن المادة 28 من لائحة الانضباط تنص على أن قراراتها تنفذ فورا حتى لو تم التظلم عليها، ولذلك احتراما للقانون واللوائح في وطن يسوده القانون قررت عدم السفر إلى دولة الإمارات الشقيقة لحضور المباراة المقرر إقامتها يوم 5 مايو المقبل.
وتعالت أصوات جماهير الزمالك، بضرورة الانسحاب من بطولة كأس السوبر، بعد تعليق عقوبة كهربا، واحتمالية مشاركته في المباراة.
وعاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري "كهربا" بالإيقاف 12 مباراة، وتغريمه مليون جنيه (32366 دولارًا)؛ بعدما اشتكى الغريم الزمالك من "سوء سلوك اللاعب بترديد هتافات مع جماهير الأهلي" بعد لقاء قمة بين الفريقين بالدوري في يناير/ كانون الثاني الماضي، انتهى بفوز الأهلي 3-صفر.
وتقدم الأهلي باستئناف على العقوبة، لينتظر قرار لجنة الانضباط، وقال النادي الأحمر إن الاستئناف يوقف تنفيذ العقوبة.
وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي أن استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي سيستضيف مباراة كأس السوبر المصري 2021/2022، بين الزمالك بطل الدوري، والأهلي بطل الكأس.
وأوضح أن المباراة ستقام يوم الجمعة 5 مايو المقبل، الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات.
والأهلي هو البطل التاريخي لكأس السوبر المصري برصيد 12 لقبًا مقابل 4 للزمالك.