مرتضى منصور يتظلم على قرار إيقافه

وتعالت أصوات جماهير الزمالك، بضرورة الانسحاب من بطولة كأس السوبر، بعد تعليق عقوبة كهربا، واحتمالية مشاركته في المباراة.

وعاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري "كهربا" بالإيقاف 12 مباراة، وتغريمه مليون جنيه (32366 دولارًا)؛ بعدما اشتكى الغريم الزمالك من "سوء سلوك اللاعب بترديد هتافات مع جماهير الأهلي" بعد لقاء قمة بين الفريقين بالدوري في يناير/ كانون الثاني الماضي، انتهى بفوز الأهلي 3-صفر.

وتقدم الأهلي باستئناف على العقوبة، لينتظر قرار لجنة الانضباط، وقال النادي الأحمر إن الاستئناف يوقف تنفيذ العقوبة.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي أن استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي سيستضيف مباراة كأس السوبر المصري 2021/2022، بين الزمالك بطل الدوري، والأهلي بطل الكأس.

وأوضح أن المباراة ستقام يوم الجمعة 5 مايو المقبل، الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات.

والأهلي هو البطل التاريخي لكأس السوبر المصري برصيد 12 لقبًا مقابل 4 للزمالك.