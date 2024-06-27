قرعة تصفيات آسيا الحاسمة تضمن تواجد منتخب عربي في مونديال 2026

وتأهل إلى الدور النهائي 18 منتخبًا، احتلت المركزين الأول والثاني في الدور الثاني من التصفيات، حيث تم تقسيمها إلى 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 منتخبات.

وتقام مباريات الدور النهائي من التصفيات في الفترة بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، علمًا بأن القارة الآسيوية تملك 8 مقاعد مباشرة في المونديال المقرر إقامته بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إضافة إلى مقعد في الملحق العالمي.

ويتأهل أوّل منتخبين من كل مجموعة مباشرةً إلى المونديال، لتحجز 6 من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي.

المنتخبات التي سوف تحتل المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة سيتم تقسيمها إلى مجموعتين، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى كأس العالم.

صاحبا المركز الثاني سيتقابلان في مواجهة حاسمة، يتأهل الفائز فيها إلى الملحق العالمي.