قرعة تصفيات آسيا الحاسمة تضمن تواجد منتخب عربي في مونديال 2026
كشفت قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، التي أجريت، اليوم الخميس، عن تواجد 5 منتخبات عربية في مجموعة واحدة؛ ما يعني ضمان ظهور أحد المنتخبات العربية بشكل رسمي في البطولة المقبلة التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
وشهدت المجموعة الثانية من القرعة تواجد 5 منتخبات عربية، هي: العراق، والأردن، وعُمان، وفلسطين، والكويت، وستتنافس مع كوريا الجنوبية.
فيما جاء منتخب السعودية في المجموعة الثالثة التي ضمت المنتخبين الياباني والأسترالي.
وتأهل إلى الدور النهائي 18 منتخبًا، احتلت المركزين الأول والثاني في الدور الثاني من التصفيات، حيث تم تقسيمها إلى 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 منتخبات.
وتقام مباريات الدور النهائي من التصفيات في الفترة بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025، علمًا بأن القارة الآسيوية تملك 8 مقاعد مباشرة في المونديال المقرر إقامته بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إضافة إلى مقعد في الملحق العالمي.
ويتأهل أوّل منتخبين من كل مجموعة مباشرةً إلى المونديال، لتحجز 6 من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي.
المنتخبات التي سوف تحتل المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة سيتم تقسيمها إلى مجموعتين، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى كأس العالم.
صاحبا المركز الثاني سيتقابلان في مواجهة حاسمة، يتأهل الفائز فيها إلى الملحق العالمي.
وفيما يأتي نتائج القرعة كاملة:
المجموعة الأولى: إيران - قطر - أوزبكستان - الإمارات - قيرغيزستان - وكوريا الشمالية.
المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - العراق - الأردن - عُمان - فلسطين - والكويت.
المجموعة الثالثة: اليابان - أستراليا - السعودية - البحرين - الصين - وإندونيسيا.