عمرو أديب يشعل الجدل بقميص الزمالك (صورة)

غيّر الإعلامي عمرو أديب صورته الشخصية على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" ليظهر فيها مرتديًا قميص نادي الزمالك المصري، في خطوة أثارت تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه الخطوة في خضم الحديث المكثف حول نادي الزمالك، الذي يتصدر حاليًا جدول الدوري المصري بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على نادي فاركو بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة، ليرفع الفريق رصيده إلى 10 نقاط.

وفي سياق متصل، تشهد الأوساط الرياضية نقاشًا حادًا حول أزمة أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، بعد قرار وزارة الإسكان سحب الأرض.

إلا أن النادي أصدر بيانًا مساء أمس الخميس، أعلن فيه اقتراب التوصل إلى حلٍّ، بل وكشف عن احتمال الحصول على قطعة أرض إضافية في منطقة التجمع الخامس.

وكان عدد كبير من جماهير الزمالك قد عبروا عن أملهم، عبر منصات التواصل المختلفة، في أن يتبنى الإعلامي عمرو أديب، المعروف بميوله الزملكاوية، قضية الأرض ويدافع عنها.

وفي خضم هذه التطورات المتسارعة، جاءت مفاجأة أديب بتغيير صورته الرسمية مرتديًا قميص فريقه المفضل، ليشعل الجدل بين الجماهير التي تساءلت عن سبب خطوته.