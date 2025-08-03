مبابي يجهز "ضربة جديدة" لكريستيانو رونالدو

كتب – نور الدين ميفراني

يبدأ ريال مدريد موسمًا جديدًا تحت قيادة المدرب الجديد الإسباني تشابي ألونسو بحثًا عن نسيان خيبة الموسم الماضي، والتنافس على كل الألقاب، وخصوصًا المحلية التي استحوذ عليها غريمه برشلونة.

وليس الفريق ككل أمامه تحديات بل حتى نجومه أمامهم تحديات لإنجازات شخصية، ومن بينهم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يدخل الموسم بتحدٍّ جديدٍ وهو التتويج بجائزة هداف الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي.

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وتوج مبابي الموسم الماضي بجائزة هداف الليغا والحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية برصيد 31 هدفًا، ويعتبر الجائزة مهمة وتعتمد عليه عكس الكرة الذهبية.

وقال مبابي حول الفرق بين الكرة الذهبية والحذاء الذهبي: "ليس لدي تأثير على الكرة الذهبية، لدي رأي لكنه لا يهم كثيرًا، في النهاية 100 صحفي هم من يصوتون ويقررون الفائز، الشيء الوحيد الذي يمكنني التأثير فيه هو الحذاء الذهبي لأنه يعتمد فقط على أقدامي وما يمكنني فعله في الملعب، الكرة الذهبية تعتمد على أشياء أخرى".

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وتفوق المهاجم الفرنسي على مهاجمي ريال مدريد السابقين وأصبح أكثر لاعب يسجل أهدافًا في موسمه الأول، حيث سجل 43 هدفًا، فيما لم يسجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو سوى 33 هدفًا.

كما أن النجم الفرنسي حال تتويجه بلقب هداف الدوري الإسباني سيعادل ويتفوق على إنجاز حققه كريستيانو رونالدو موسمي 2013-2014 و2014-2015، لكن مبابي سيحقق ذلك في أول موسمين بينما احتاج النجم البرتغالي لـ5 مواسم.

وحقق 4 لاعبين من ريال مدريد، وهم: المجري فيرينتس بوشكاش والأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو والمكسيكي هوغو سانشيز والبرتغالي كريستيانو رونالدو، جائزة هداف الدوري مرتين متتاليتين، فيما كان المكسيكي سانشيز الوحيد الذي حققها 3 مرات متتالية برفقة ريال مدريد و4 متتالية لكونه حققها مع أتلتيكو مدريد قبل انتقاله للفريق الملكي.