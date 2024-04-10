غوارديولا يشيد بأداء أحد لاعبيه في إيقاف خطر ريال مدريد

أشاد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بما اعتبره "أداء بطوليا" لمدافعه الكرواتي جوسكو جفارديول، خلال مباراة الذهاب التي جمعت السيتي بريال مدريد في ملعب سان تياغو بيرنابيو وانتهت بتعادل مثير (3 ـ 3).

ونجح مانشستر سيتي في الحفاظ على حظوظه كامله، من أجل استمرار حملة الدفاع عن لقبه، عقب مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما تعادل (3 ـ 3) مع ريال مدريد مؤجلا حسم التأهل لنصف النهائي إلى مواجهة الإياب التي تضع الفريقين وجها لوجه في ملعب الاتحاد معقل المان سيتي.

وقال غوارديولا عقب المباراة، إن "جفارديول كان مدافعا متميزا وقدم أداء مثاليا في مباراة ريال مدريد، إنه مدافع جيد وأنا سعيد جدا بوجوده معنا في الفريق".

وفي تصريحات نقلها فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو في أوروبا، قال مدرب مانشستر سيتي: "نحن محظوظون بوجود جوسكو جفارديول داخل الفريق، لقد استطاع اللعب بشكل مميز ضد ريال مدريد، وإلا لأصبحت المهمة صعبة للغاية".

ونقل فابريزيو رومانو على حسابه بموقع "إكس": "لقد قدم جفارديول جهدا رائعا، الأمر لا يتعلق فقط بالهدف الذي أحرزه. لكنه كان مذهلا، لقد لعب بشكل جيد حقا".

وسجل المدافع الدولي الكرواتي (22 عاما) الهدف الثالث لمانشستر سيتي حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين.