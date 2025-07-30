هدف كريستيانو رونالدو الرائع في شباك تولوز (فيديو)

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه بقميص النصر السعودي هذا الموسم 2026/2025، خلال مواجهة الفريق أمام تولوز الفرنسي، التي شهدت أيضًا المشاركة الأولى للوافد الجديد جواو فيليكس.

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وقرر المدرب البرتغالي جيسوس إشراك رونالدو في هذه المباراة بعد غيابه عن المباراة الودية الأولى أمام يوهان النمساوي، التي انتهت بفوز النصر بخماسية.

ويُعد هذا اللقاء جزءًا من تحضيرات الفريق لخوض منافسات كأس السوبر السعودي، إذ سينتقل الفريق قريبًا إلى البرتغال لاستكمال معسكره التدريبي.

جذبت مشاركة جواو فيليكس، المهاجم البرتغالي الشاب والصفقة الجديدة للنصر، أنظار الجماهير، إذ يُتوقع أن يشكل ثنائيًا هجوميًا خطيرًا مع رونالدو في الموسم المقبل.

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أول أهداف رونالدو هذا الموسم

تقدم تولوز مبكرًا في الدقيقة 25 بعد خطأ دفاعي من النصر.

ولم يترك رونالدو الفرصة تمر، فعاد لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33 متابعًا عرضية زميله بمهارة مميزة.