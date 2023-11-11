رسميًا.. تغيير اسم مدينة ريال مدريد الرياضية إلى "مدينة فلورنتينو بيريز"
أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي تغيير اسم مدينته الرياضية "الفالديبيباس" لتصبح باسم "مدينة فلورنتينو بيريز"، تقديرا لإنجازات رئيس النادي الحالي.
وقال النادي في بيان رسمي، اليوم السبت: "وافقت الجمعية العامة غير العادية لعام 2023 بالتزكية على الاقتراح الذي دعمه أكثر من 1000 عضو ممثل، وفقًا للمادة 28 من النظام، والتي بموجبها يتم تغيير اسم المدينة الرياضية إلى (فلورنتينو بيريز)".
وشكر رئيس ريال مدريد الحاضرين، قائلاً: "إنه لشرف بالطبع، لكنني أريد أن أفعل ذلك بتكتم. وهذا يعني أنني أطلب منكم فقط إدخال اسمي عندما أقول ذلك. ما زلت غير مستعد نفسيًا لرؤية اسمي على باب مدينة ريال مدريد. وبهذه الحالة أنا سعيد".
وأضاف: "تعلمون جميعًا أنني لم أسعَ مطلقًا إلى الحصول على هذا النوع من التكريم. في الواقع، أعلنا من قبل أن مجلس الإدارة لن يوافق على ذلك، لكن النظام الأساسي يُجبرك على الموافقة".
وكشف خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا"، أن "الرئيس فلورنتينو بيريز كان يرغب في تغيير اسم مدينة ريال مدريد لتحمل اسمه ولكن بعد وفاته، لأنه لا يُريد الدخول إليها ويرى اسمه عند الباب".
من جانبه، تحدث خوسيه مانويل دي كارلوس، العضو رقم 6 في ريال مدريد ونجل الرئيس لويس دي كارلوس، نيابة عن الأعضاء الممثلين البالغ عددهم 1000 الذين وافقوا على الاقتراح، قائلا: "أخاطب هذه الجمعية كمتحدث باسم أكثر من ألف عضو ممثل، وأنا مقتنع، من بين جميع مشجعي ريال مدريد، بأننا نعتبر أن الوقت قد حان للاعتراف بإرث الرئيس الأسطوري بالفعل، لا أحد يشك في أن فلورنتينو بيريز هو أحد الرؤساء العظماء في تاريخنا. الرئيس الذي استطاع أن يمسك عصا ريال مدريد العظيم في القرن العشرين للترويج له في هذا العصر الجديد وتعزيز ركائز المؤسسة التي ستكون، بلا شك، أفضل نادٍ في القرن الحادي والعشرين".
وأردف: "فلورنتينو بيريز هو الرئيس الذي ضاعف تراثنا وأعاد تقييمه بطريقة غير عادية، وهو القوة الحقيقية لريال مدريد لمواصلة كونه كيانًا قويًا في صناعة كرة القدم الجديدة، مدينة ريال مدريد هي أفضل مدينة رياضية في العالم منذ افتتاحها في عام 2005، مع مرافق تسمح لفرقنا وموظفينا بالعمل في أفضل الظروف لمواجهة التحديات التي نواجهها كأفضل نادٍ على الإطلاق. تقترب مدينة ريال مدريد هذه من إكمال العقدين الأولين من إنشائها ونعتقد أن الوقت قد حان لكي تحمل اسم أحد أفضل الرؤساء في تاريخنا ويُعاد تسميتها (مدينة ريال مدريد فلورنتينو بيريز)، إنه شيء يريده الأعضاء منذ سنوات مضت، نحن مقتنعون بأنك بالفعل الرئيس العظيم للقرن الحادي والعشرين وأن عملك على رأس ريال مدريد يعني أننا نواصل كوننا أفضل نادٍ في التاريخ. أتمنى أن تتلقى هذا الاقتراح كاعتراف صادق من جميع مشجعي مدريد وآمل أيضًا أن توافق عليه جمعية الأعضاء الممثلين ويظهر اسم فلورنتينو بيريز إلى الأبد في هذا المنزل".
وأقيمت اليوم السبت فعاليات الجمعية العمومية غير العادية لنادي ريال مدريد، التي شهدت عدة قرارات مهمة.