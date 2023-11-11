رسميًا.. تغيير اسم مدينة ريال مدريد الرياضية إلى "مدينة فلورنتينو بيريز"

وأضاف: "تعلمون جميعًا أنني لم أسعَ مطلقًا إلى الحصول على هذا النوع من التكريم. في الواقع، أعلنا من قبل أن مجلس الإدارة لن يوافق على ذلك، لكن النظام الأساسي يُجبرك على الموافقة".

وكشف خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا"، أن "الرئيس فلورنتينو بيريز كان يرغب في تغيير اسم مدينة ريال مدريد لتحمل اسمه ولكن بعد وفاته، لأنه لا يُريد الدخول إليها ويرى اسمه عند الباب".

من جانبه، تحدث خوسيه مانويل دي كارلوس، العضو رقم 6 في ريال مدريد ونجل الرئيس لويس دي كارلوس، نيابة عن الأعضاء الممثلين البالغ عددهم 1000 الذين وافقوا على الاقتراح، قائلا: "أخاطب هذه الجمعية كمتحدث باسم أكثر من ألف عضو ممثل، وأنا مقتنع، من بين جميع مشجعي ريال مدريد، بأننا نعتبر أن الوقت قد حان للاعتراف بإرث الرئيس الأسطوري بالفعل، لا أحد يشك في أن فلورنتينو بيريز هو أحد الرؤساء العظماء في تاريخنا. الرئيس الذي استطاع أن يمسك عصا ريال مدريد العظيم في القرن العشرين للترويج له في هذا العصر الجديد وتعزيز ركائز المؤسسة التي ستكون، بلا شك، أفضل نادٍ في القرن الحادي والعشرين".