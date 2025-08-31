بلا روح أو خطة وقلّل من اللاعبين.. قناة الأهلي تهاجم ريبيرو (فيديو)

شنت قناة النادي الأهلي المصري، هجوما لاذعا على المدير الفني للفريق الأول، خوسيه ريبيرو، بعد الخسارة من بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المحلي.

وتفوق بيراميدز على الأهلي بفضل ثنائية المغربي وليد الكرتي في الدقيقتين 5 و68 على الترتيب.

وذكرت تقارير أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قرر عقد جلسة عاجلة مع لجنة التخطيط، اليوم الأحد، لمناقشة مصير المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

وتولى ريبيرو الأمور الفنية للفريق الأحمر مطلع الموسم الحالي، بدلاً من السويسري مارسيل كولر، الذي رحل عقب الخروج من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في دور نصف النهائي.

وجاء ريبيرو ليبدأ عمله من بطولة كأس العالم للأندية، والتي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية 2025، حيث خسر من بالميراس البرازيلي 2-0، ثم تعادل مع إنتر ميامي الأمريكي 0-0، وبورتو البرتغالي 4-4.

وفي الدوري المصري، حقق الأهلي الفوز في مناسبة واحدة فقط، على فاركو بنتيجة 4-1، وتعادل مرتين مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، وغزل المحلة بنتيجة 0-0، قبل أن يخسر من بيراميدز بنتيجة 2-0.

وقال أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، في تصريحات تلفزيونية: "شاهدنا أداء باهتا وغير مقنع وأقل من المتوسط من لاعبي الأهلي، وأداء غير مقنع من ريبيرو وعلامات استفهام من اللاعبين ولا يوجد ردة فعل من المدرب وتغييراته، لكن رأينا تغييرات في الشوط الثاني لم تثمر عن جديد وانعدام الروح وعدم وجود ضغط وعودة في التعادل والمكسب، وريبيرو لا يعلم طموح ولا إمكانيات لاعبي الأهلي وكل هذا ظهر أمام بيراميدز".

فيما قال عادل عبد الرحمن، نجم الأهلي السابق: "المدرب لعب 7 مباريات فاز في مباراة واحدة وتعادل في 4، وأحرز 10 أهداف واستقبلت شباك الأهلي 9، وحصل على 5 نقاط وضاع منه 7، هذا ليس النادي الأهلي، المدرب لا يفهم قيمة أو لاعبي الأهلي نفسيا أو فنيا".

وأضاف: "لا يوجد طريقة لعب واضحة، ولا يضع كل لاعب في مكانه الصحيح وقلل من قيمة اللاعبين، هذه ليست روح لاعبي الأهلي، الروح منعدمة، ولا أفهم هل جهاز الأحمال المرافق معه ليس على أعلى مستوى وهذا واضح من عدم وجود سرعة الأداء أو الانتقال، هذا ليس دفاع بقيمة الأهلي أيضا وهم مشكلة الفريق الحقيقية، ويجب سريعا نتحرك لإنقاذ الفريق، هو يمكن غير فاهم الكرة المصرية فماذا سيفعل في الكرة الأفريقية، ما يحدث بداية لا تناسب الأهلي، وما يحدث هو شغل تدريب أولا وأعذر اللاعبين".