برشلونة يتلقى "ضربة مفاجئة" قبل أول مباراة في الموسم

تلقى الجهاز الفني لنادي برشلونة بقيادة الألماني هانزي فليك ضربة موجعة بشأن إصابة أحد أبرز لاعبيه قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت الصدمة بعد الكشف عن مدة غياب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم الفريق.

ويعاني ليفاندوفسكي من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى، ولن يشارك مع برشلونة ضد كومو في كأس جوان غامبر، يوم الأحد.

وأعلن برشلونة إصابة النجم البولندي دون تحديد فترة الغياب، لكن صحيفة "آس" أفادت بأن "ليفاندوفسكي قد يغيب عن أول 3 مباريات في الليغا بالموسم الجديد".

وأضافت: "التوقعات المبدئية تشير إلى غياب اللاعب عدة أسابيع، لذا من غير المستبعد أن يعود بعد التوقف الدولي في منتصف سبتمبر".

وتابع: "ورغم أن الإصابة لا تبدو خطيرة، فإنها ليست أول مرة يتعرض فيها ليفاندوفسكي لانتكاسة من هذا النوع، لذا فالنادي سيتعامل بحرص زائد، خاصة عند الأخذ في الاعتبار سن اللاعب الذي سيبلغ عامه الـ37".

وأشارت إلى أن "ليفا" سيغيب بذلك عن الجولة الافتتاحية ضد ريال مايوركا، وستتم مراقبة تحسن حالته بعد ذلك، لكنها لن تكون مفاجأة إذا غاب أيضاً عن مباراتي الجولتين الثانية والثالثة من الدوري الإسباني ضد ليفانتي ورايو فايكانو، على الترتيب.

وكان ليفاندوفسكي قد تصدر قائمة هدافي برشلونة الموسم الماضي، فقد سجل 42 هدفاً في 52 مباراة في كل المسابقات، منها 27 هدفاً في 34 مباراة بالدوري الإسباني و11 في 13 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وسيفاضل فليك بين فيران توريس وماركوس راشفورد لشغل مركز المهاجم الصريح، مع الاعتماد على الجناحين لامين يامال ورافينيا.