مفاجأة كريستيانو رونالدو.. النصر السعودي يزف بشرى لأندية دوري أبطال آسيا 2

أعلن نادي النصر السعودي عن مفاجأة سارة للأندية المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 2، المسابقة القارية الثانية لأندية آسيا بعد دوري أبطال النخبة.

وأرسلت إدارة النصر يوم الخميس رسميا قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في دوري أبطال آسيا 2 والتي تضمنت إسم كريستيانو رونالدو، نجم الفريق وأسطورة الكرة العالمية وهو ما كان بمثابة البشرى للفريق التي ستخوض السباق.

وراجت معلومات في الفترة الماضية بأن كريستيانو رونالدو لن يشارك مع النصر في البطولة التي لا تضاهي بالمرة دوري أبطال آسيا للنخبة التي شارك فيها النصر الموسم الماضي وبلغ خلالها نصف النهائي.

وأفادت مصادر قريبة من النصر بوجود رونالدو ضمن القائمة الآسيوية للفريق للمشاركة في دوري الأبطال (2 ) وهي المسابقة التي تأهل إليها بعد حلوله ثالثا في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2024 ـ 2025.

وتشكل مشاركة رونالدو إضافة قوية لقيمة البطولة ومكانتها كما أنها تعزز الزخم الإعلامي والجماهيري من حولها لما يملكه النجم البرتغالي من مكانة في عالم كرة القدم وما يحظى به من متابعة تتعدى حتى الجماهير لتصل إلى اللاعبين المنافسين والأندية المشاركة.

وخلال النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا أثارت مشاركة رونالدو ضد بعض الأندية اهتماما جماهيريا كبيرا فيما خاب أمل بعض الأندية الأخرى حين قرر قائد النصر عدم السفر للعب ضدها على غرار مواجهة النصر مع الشرطة العراقي في بغداد ضمن مرحلة الدوري.

ورغم أن مشاركته لا تبدو مؤكدة حتى الآن مع النصر في المسابقة الآسيوية فإن وجود اسم رونالدو ضمن القائمة النهائية للفريق من شأنه أن يلهب جماهير الأندية التي ستنافس الفريق السعودي ويثير اهتمام مدربيها ولاعبيها.

ويلعب النصر السعودي منافسات الدور الأول من المسابقة ضمن المجموعة الرابعة مع أندية الزوراء العراقي والاستقلال الطاجيكي وغوا الهندي.