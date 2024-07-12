كلوب يعود إلى ليفربول في منصب جديد

وافق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، على تولي منصب جديد في قلعة الريدز.

ورحل كلوب عن قيادة ليفربول بعد ارتباط دام 9 مواسم بعد توليه المهمة في أكتوبر 2015، وحقق العديد من الألقاب مع الفريق على رأسها الدوري الإنجليزي.

وأصدرت مؤسسة ليفربول الخيرية، اليوم الجمعة، بيانًا أعلنت خلاله موافقة كلوب على أن يصبح سفيرًا فخريًّا للمؤسسة.

وقام كلوب بعمل كبير مع المؤسسة الخيرية لنادي ليفربول، وحضر العديد من الفعاليات الخاصة بزيادة الوعي وجمع الأموال لأعمال خيرية في مدينة ليفربول.

وقال كلوب: "تقوم مؤسسة ليفربول بعمل رائع في المجتمع، سواء في منطقة مدينة ليفربول أو خارجها. أنا فخور حقًّا بمواصلة عملي معهم وتسميتي أول سفير فخري لمؤسسة ليفربول على الإطلاق. أتطلع إلى رؤية ما يمكننا القيام به الآن بعد أن أصبح لدي المزيد من الوقت بين يدي".

وأضاف مات باريش، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ليفربول لكرة القدم: "نحن سعداء باستمرار كلوب في دعمه للمؤسسة باعتباره أول سفير فخري لنا. لقد كان دعمه لا يقدر بثمن بالنسبة لنا على مر السنين، واستمرار ذلك أمر رائع ويسلط الضوء على التزامه بالمؤسسة والعمل الذي نواصل القيام به في جميع أنحاء منطقة مدينة ليفربول".

وتابع: "لقد كان حب يورغن وشغفه بالمدينة واضحًا طوال فترة وجوده في النادي، ولا يمكننا إلا أن نستفيد من دعمه وصوته الذي يدافع عن العمل الذي نقوم به في المستقبل".