أكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي أتالانتا الإيطالي، بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي، حددت سعر التفريط في نجمها النيجيري أديمولا لوكمان، والذي ارتبط اسمه بالنادي الأهلي السعودي.

وبحسب ما أفاد به موقع "Complete Sports" النيجيري فإن نادي أتالانتا طلب مبلغاً يقدر بنحو 70 مليون يورو، لمناقشة العروض المقدمة بهدف التعاقد مع لوكمان.

وقالت الصحيفة نقلا عن موقع "كالشيو نيوز 24"(CalcioNews24)، إن مسؤولي أتالانتا أبدوا انفتاحهم على بيع الجناح الدولي النيجيري، لكنهم سيسمحون له بالمغادرة فقط عندما يتوفر العرض المالي المناسب.

وذكرت تقارير إخبارية أن إدارة النادي الأهلي السعودي وضعت اسم لوكمان، على قائمة أهدافها لميركاتو الصيف الجاري ليكون بديلاً عن الفرنسي آلان سان ماكسيمان الذي انتقل مؤخراً إلى فنربخشة التركي.

وفي المقابل، أشارت تقارير إلى أن الاتصالات بين إدارة الأهلي ونظيرتها في الفريق الإيطالي لا تزال جارية من أجل ضم لاعب الجناح الذي يرتبط بعقد مع فريقه حتى يونيو 2026.

يشار إلى أن تألق لوكمان خلال موسم 2023 ـ 2024 لم يمر دون أن يثير اهتمام عديد الأندية الكبيرة مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، وذلك بهدف ضم نجم أتالانتا قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي مايو 2024، قاد الدولي النيجيري (26 عاما) أتالانتا للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى وهو أول لقب في تاريخ النادي بعد أكثر من 63 عاما.

كما أصبح أول لاعب إفريقي يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في دور نهائي لإحدى المسابقات الأوروبية للأندية، عندما هز شباك ليفركوزن الألماني في 3 مناسبات.