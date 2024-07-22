تجنب المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز مصافحة حسين الشحات لاعب الأهلي في لقاء الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة في الجولة 31 للدوري المصري.

وتوجه لاعبو الأهلي لمصافحة منافسيهم في بيراميدز ولكن اللاعب محمد الشيبي غادر الصفوف واتجه لمقاعد البدلاء تجنبًا لمصافحة الشحات.

المثير أن الشحات تحدث مع زملائه قبل التوجه لمصافحة لاعبي بيراميدز، وطالبهم بعدم مصافحة إمام عاشور.

ودخل الشحات في أزمة مع الشيبي خلال لقاء الفريقين يوم 23 يوليو 2023 في الملعب نفسه في الدوري المصري.

واعتدى الشحات بالصفع على وجه الشيبي بعد تلك المباراة ليلجأ اللاعب المغربي للقضاء المصري.

وحصل الشيبي على حكم قضائي بحبس الشحات لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بجانب منعه من ممارسة أي نشاط إداري في جهة رياضية لمدة 5 أعوام.

وتقدم الأهلي بشكوى ضد الشيبي للجوئه إلى القضاء المدني في واقعة رياضية داخل المستطيل الأخضر.

وشارك الشيبي بديلًا في لقاء الفريقين بالدور الأول للدوري المصري بعدما فضل مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عدم إشراكه أساسيًا.

ولعب الشيبي أساسيًا في لقاء الفريقين مساء الاثنين بشكل طبيعي، والذي انتهى شوطه الأول بالتقدم لصالح الأهلي بنتيجة 1-0.