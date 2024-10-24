بتكليف خاص.. شيكابالا مديرًا للكرة في الزمالك

كشف مصدر أن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، كلَّفَ محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض، بتولي مهام مدير الكرة "مؤقتًا" في غرفة الملابس قبل مباراة الأهلي بنهائي السوبر المصري.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، مساء اليوم الخميس، في نهائي السوبر المصري، الذي يقام في الإمارات.

ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، فيما تلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم "الكارت الذهبي".

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ووصل الأهلي لنهائي السوبر المحلي بعد تخطيه سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

فيما نجح فريق الزمالك في التأهل للمباراة النهائية للبطولة بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "شيكابالا عقد جلسة مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز الشديد في مواجهة الأهلي".

وأضاف: "جميع اللاعبين وعَدُوا شيكابالا بتحقيق الفوز على الأهلي في المباراة النهائية".

وتابع المصدر: "شيكابالا بدوره تقدَّم بطلب إلى رئيس النادي بضرورة مضاعفة المكافأة الخاصة بالفوز بالبطولة، ووافق حسين لبيب على طلب قائد الفريق، بالإضافة إلى المكافأة الخاصة التي رصدها ممدوح عباس، الرئيس الأسبق للنادي".

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وتقام البطولة للمرة الثانية بمشاركة 4 أندية، بعدما كانت تجمع بطلي الدوري وكأس مصر منذ انطلاقها عام 2001.

ويسعى الأهلي لتعزيز رقمه القياسي والتتويج باللقب للمرة الـ15 والرابعة على التوالي، في حين يأمل الزمالك في تحقيق اللقب الخامس له في السوبر والأول منذ عام 2020.