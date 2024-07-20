كشفت صحيفة "The Athletic" أن نادي الاتحاد السعودي رفض عرضا بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني من وست هام يونايتد الإنجليزي لضم الفرنسي نغولو كانتي، نجم "العميد".

وكانت صحيفة "غارديان" ذكرت في وقت سابق أن وست هام دخل في مفاوضات جادة مع الاتحاد لضم نغولو كانتي.

وظهر كانتي بمستوى جيد أخيرا مع منتخب بلاده خلال منافسات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، وحصل على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده مرتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد ليس لديه أي نية حاليا لبيع نجم الوسط الفرنسي.

أخبار ذات علاقة كانتي يتلقى عرضًا للعودة إلى الدوري الإنجليزي.. وهذا موقف الاتحاد السعودي

وشددت الصحيفة على أن أي عرض يجب أن يكون في حدود 25 مليون جنيه إسترليني، حتى يفكر الفريق السعودي في عقد صفقة والتخلي عن نجمه الفرنسي.

وأوضح التقرير أن جولين لوبيتيغي، المدير الفني الجديد لفريق وست هام، معجب بكانتي منذ فترة طويلة، ويسعى لإتمام الصفقة.

ولعب كانتي مع الاتحاد في الموسم الماضي 44 مباراة، وسجل 4 أهداف، وصنع 6 آخرى في المسابقات جميعها.