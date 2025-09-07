الدفاع الروسية: إسقاط 69 مسيّرة أوكرانية ليل السبت الأحد

نسخة كربونية.. كريستيانو رونالدو يكرر هدفه ضد أرمينيا بعد 10 سنوات (فيديو)
كريستيانو رونالدوالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
07 سبتمبر 2025، 4:25 ص

كتب – نور الدين ميفراني

تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وقاد منتخب البرتغال للفوز على أرمينيا 5-0، مساء السبت، في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل النجم البرتغالي هدفين في المباراة، الأول في الدقيقة الـ21 بعد متابعة تمريرة قرب مرمى الحارس الأرميني، والثاني في الدقيقة الـ46 بتسديدة قوية من خارج مربع العمليات لم تترك أي حظ للحارس للتصدي لها.

وكرر كريستيانو رونالدو هدفه في منتخب أرمينيا خارج أرضه بالطريقة ذاتها بعد 10 سنوات كاملة.

وكان النجم البرتغالي سجل "هاتريك" في فوز منتخب البرتغال في أرمينيا 3-2 ضمن تصفيات أمم أوروبا يوم الـ13 من يونيو 2015، حيث سجل الهدف الثالث بتسديدة قوية من منطقة الجزاء لم تترك أي فرصة للحارس للتصدي لها.

وشهدت المباراة تعرض رونالدو لهتافات وصيحات ضده من جماهير أرمينيا، حيث كانت تستفزه باسم غريمه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبعد 10 سنوات وأمام المنتخب ذاته سجل أيضًا الهدف الثالث لمنتخب البرتغال وبالطريقة ذاتها بتسديدة قوية.

وعزز رونالدو سجله القياسي بشكل عام، بوصوله إلى 942 هدفًا على كافة المستويات، ليبقى على بُعد 58 هدفًا من الهدف رقم 1000.

 

 

وركزت شبكة "ESPN"، على تجاوز رونالدو، غريمه ليونيل ميسي، في صراع الأهداف المسجلة بتصفيات المونديال، حيث وصل إلى 38 هدفًا مقابل 36 للنجم الأرجنتيني.

ويتبقى أمام رونالدو الوصول إلى رقم اللاعب الأكثر تهديفًا في مرحلة التصفيات وهو كارلوس رويز، الذي سجل مع منتخب غواتيمالا 39 هدفًا.

 

 

