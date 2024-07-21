كشفت صحيفة "آس" في صور جديدة عن الشكل النهائي الذي سيصبح عليه ملعب برشلونة الجديد "كامب نو".

ويتوقع نادي برشلونة أن تتسع النسخة الجديدة من ملعبه "سبوتيفاي كامب نو" لـ104 آلاف متفرج، وهو الأكبر في أوروبا والخامس في العالم، وسيحقق حدًّا أدنى للدخل يبلغ 347 مليون يورو سنويًّا عندما يعمل بكامل طاقته بداية من موسم (2026-27).

ووفقًا للصحيفة، ثمَّة إعادة تأهيل شاملة لملعب "كامب نو" ليصبح وجهة حديثة ومستدامة، مع الحفاظ على هويته التاريخية المميزة.

وسيضم مشروع "إسباي برشلونة" العديد من المباني الإضافية التي ستؤدي دورًا هامًّا في دعم التطور الاجتماعي والاقتصادي لنادي برشلونة، وتشمل هذه المباني، فندقًا، ومبنى المكاتب الرئيس، ومكاتب خارجية ستُؤَجَّر للشركات والمؤسسات التي تسعى إلى الوُجود في قلب المشروع.

وستُسهم هذه المباني الإضافية في زيادة إيرادات النادي وخلق فرص عمل جديدة.

كما سيضم الملعب الجديد متحفًا تفاعليًّا يعرض تاريخ نادي برشلونة، وسيسمح هذا المتحف للمشجعين بالتعرف على أساطير النادي وإنجازاته.

وستتميز واجهة الملعب الأمامية بشاشة عملاقة تعرض معلومات المباراة، بالإضافة إلى محتوى تفاعلي آخر.

وأكد النادي سابقًا أنه من المنتظر أن يفتح الملعب الجديد أبوابه أمام الجماهير في ديسمبر المقبل، بحد أدنى 64 ألف متفرج بين المدرجين الأول والثاني، بينما ستستمر أعمال التطوير في المدرج الثالث.

وتأمل إدارة خوان لابورتا الانتهاء من بناء المدرج الثالث في أغسطس 2025، بينما ستكون قاعة كبار الزوار متاحة مع بداية موسم (2025-26).