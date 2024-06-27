رونالدو يحقق حلم كفاراتسخيليا (فيديو وصورة)

وتغلبت جورجيا 2-صفر على البرتغال يوم الأربعاء ولحقت بركب المتأهلين إلى دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك في أول مشاركة لها ببطولة كبرى.

وسجل كفاراتسخيليا أول أهداف منتخب جورجيا في شباك البرتغال.

وعقب المباراة ذهب كفاراتسخيليا إلى رونالدو وطلب منه الحصول على قميصه للذكرى.

وبالفعل أهدى رونالدو قميصه إلى اللاعب الجورجي، ليقوم كفاراتسخيليا بنشر صورة القميص عبر حسابه الرسمي بمنصة إنستغرام وكتب عليها "حلمي".

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل قام كفاراتسخيليا بارتداء قميص رونالدو في غرفة خلع الملابس، ونشره أيضًا عبر منصات التواصل المختلفة.