رونالدو يحقق حلم كفاراتسخيليا (فيديو وصورة)
حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، حلم نجم منتخب جورجيا ونادي نابولي كفاراتسخيليا، وذلك بعد نهاية مباراة المنتخبين في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وتغلبت جورجيا 2-صفر على البرتغال يوم الأربعاء ولحقت بركب المتأهلين إلى دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك في أول مشاركة لها ببطولة كبرى.
وسجل كفاراتسخيليا أول أهداف منتخب جورجيا في شباك البرتغال.
وعقب المباراة ذهب كفاراتسخيليا إلى رونالدو وطلب منه الحصول على قميصه للذكرى.
وبالفعل أهدى رونالدو قميصه إلى اللاعب الجورجي، ليقوم كفاراتسخيليا بنشر صورة القميص عبر حسابه الرسمي بمنصة إنستغرام وكتب عليها "حلمي".
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل قام كفاراتسخيليا بارتداء قميص رونالدو في غرفة خلع الملابس، ونشره أيضًا عبر منصات التواصل المختلفة.
يذكر أن كفاراتسخيليا، ارتقى إلى المركز الثالث، في قائمة ترتيب هدافي منتخب جورجيا، بعد تسجيل الهدف الأول لبلاده في شباك البرتغال، خلال مباراة الفريقين بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وعقب هذا الهدف وصل رصيد أهداف كفاراتسخيليا مع منتخب جورجيا إلى 16 هدفًا، سجلهم خلال 33 مباراة.
وأصبح كفاراتسخيليا ثالث أكثر من سجل مع منتخب جورجيا تاريخيًا.