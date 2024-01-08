بوكيتينو: تشيلسي ليس بحاجة إلى بيع لاعبين لتعزيز صفوفه

وأنفق النادي اللندني أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني (508.56 مليون دولار) خلال الموسم الماضي، عندما ضم 13 لاعبا، من بينهم موزيس كايسيدو الذي انضم للفريق مقابل 115 مليون إسترليني، في صفقة قياسية في بريطانيا.

ورغم ما أنفقه النادي، يحتل تشيلسي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد حقق ثمانية انتصارات فقط خلال 20 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن.

وقال بوكيتينو، في مؤتمر صحفي قبل مباراة الفريق المقررة أمام مضيفه ميدلسبره غدا الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية: "ليس من الضروري أن نبيع لاعبين إذا اشترينا بعض اللاعبين.. نحن نقيم الفريق بالشكل المعتاد. أجرينا محادثات مع الملاك ومدراء الكرة أمس واليوم، ونبحث، مثل كل الفرق، عن الخيارات والفرص".

وأضاف: "إذا ظهر شيء، سنعلن عنه.. في الوقت الحالي، نحن نقيم ونعمل بشكل طبيعي".