السعودية تكتفي بمباراتها البطولية أمام الأرجنتين وتودع كأس العالم بعد الخسارة أمام المكسيك (فيديو)

اكتفى المنتخب السعودي بتقديم مباراته البطولية أمام الأرجنتين في افتتاح لقاءاته في المونديال، وودع كأس العالم بعد الخسارة أمام المكسيك في ختام جولة المجموعات.

وفي المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل خسرت السعودية 2/1 أمام المكسيك لتتذيل ترتيب المجموعة الثالثة.

وبالعودة لأحداث المباراة، تصدى العويس لفرصة انفراد مبكرة من ألكسيس فيجا في الدقيقة الثالثة، ومنع انفرادًا آخر من هنري مارتن في الدقيقة 15، وضربة رأس خطيرة من أوربيلين بينيدا بعدها بعشر دقائق، مع إصرار فريق المدرب جيراردو مارتينو على الهجوم من العمق وكسر مصيدة التسلل.

ولم تشكل السعودية، التي تعاني من غياب لاعبين بارزين للإصابة أو للإيقاف، تهديدًا على مرمى الحارس جييرمو أوتشوا باستثناء ركلة حرة نفذها محمد كنو فوق العارضة بالدقيقة 13، ومحاولة بضربة رأس من علي الحسن بجوار القائم قبل الاستراحة مباشرة.

ومع بداية الشوط الثاني، تقدم هنري مارتن لاعب منتخب المكسيك لصالح فريقه في شباك السعودية، واستغل هنري مارتن خطأ دفاعيًا من لاعبي السعودية وسدد قوية في شباك المتألق محمد العويس.

وعزز لويس تشافيز تقدم المكسيك بالهدف الثاني من تسديدة رائعة، بعد أن انبرى لتسديد ركلة حرة بيسراه في شباك محمد العويس.

وأحرز سالم الدوسري هدف حفظ ماء الوجه للسعودية في الدقيقة 95، ليعادل رقم سامي الجابر في أهداف السعودية بالمونديال.