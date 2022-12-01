فرحة لاعبي المكسيك وحسرة لاعبي السعودية
فرحة لاعبي المكسيك وحسرة لاعبي السعودية

السعودية تكتفي بمباراتها البطولية أمام الأرجنتين وتودع كأس العالم بعد الخسارة أمام المكسيك (فيديو)

المنتخب السعودي فشل بتحقيق الفوز ليودع مونديال قطر رغم التوقعات بصعوده إلى دور الـ16 للمونديال
فريق التحرير
فريق التحرير

اكتفى المنتخب السعودي بتقديم مباراته البطولية أمام الأرجنتين في افتتاح لقاءاته في المونديال، وودع كأس العالم بعد الخسارة أمام المكسيك في ختام جولة المجموعات.

وفي المباراة التي أقيمت على استاد لوسيل خسرت السعودية 2/1 أمام المكسيك لتتذيل ترتيب المجموعة الثالثة.

وبالعودة لأحداث المباراة، تصدى العويس لفرصة انفراد مبكرة من ألكسيس فيجا في الدقيقة الثالثة، ومنع انفرادًا آخر من هنري مارتن في الدقيقة 15، وضربة رأس خطيرة من أوربيلين بينيدا بعدها بعشر دقائق، مع إصرار فريق المدرب جيراردو مارتينو على الهجوم من العمق وكسر مصيدة التسلل.

ولم تشكل السعودية، التي تعاني من غياب لاعبين بارزين للإصابة أو للإيقاف، تهديدًا على مرمى الحارس جييرمو أوتشوا باستثناء ركلة حرة نفذها محمد كنو فوق العارضة بالدقيقة 13، ومحاولة بضربة رأس من علي الحسن بجوار القائم قبل الاستراحة مباشرة.

ومع بداية الشوط الثاني، تقدم هنري مارتن لاعب منتخب المكسيك لصالح فريقه في شباك السعودية، واستغل هنري مارتن خطأ دفاعيًا من لاعبي السعودية وسدد قوية في شباك المتألق محمد العويس.

وعزز لويس تشافيز تقدم المكسيك بالهدف الثاني من تسديدة رائعة، بعد أن انبرى لتسديد ركلة حرة بيسراه في شباك محمد العويس.

وأحرز سالم الدوسري هدف حفظ ماء الوجه للسعودية في الدقيقة 95، ليعادل رقم سامي الجابر في أهداف السعودية بالمونديال.

فرحة لاعبي المكسيك وحسرة لاعبي السعودية
المكسيك تتقدم على السعودية (فيديو)

وفازت الأرجنتين 2-صفر على بولندا بفضل هدفين في الشوط الثاني في ختام منافسات المجموعة الثالثة، ليتأهل المنتخبان معًا إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وسجل أليكسيس ماك أليستر الهدف الأول بعد الاستراحة بدقيقة واحدة، وأضاف خوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 67، لتنجح الأرجنتين في تعويض إهدار ليونيل ميسي ركلة جزاء في الشوط الأول.

واحتلت المكسيك المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبفارق هدف واحد عن بولندا صاحبة المركز الثاني والتي خسرت 2-صفر أمام الأرجنتين متصدرة المجموعة بست نقاط، وتأهلت الأرجنتين وبولندا معًا.

الأرجنتين تجاوزت صدمة الهزيمة أمام السعودية في المباراة الافتتاحية وصعدت كأول المجموعة
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