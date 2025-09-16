وزيرة خارجية السويد: الهجوم العسكري المكثف على غزة يفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلا

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا

من مباراة الهلال والقادسيةالمصدر: واس الرياضي
يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره القطري الدحيل، في لقاء مرتقب ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم 2025-2026.

يعوّل الهلال، بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، على طاقمه النجمي الذي يضم نخبة من اللاعبين الدوليين، أبرزهم الأوروغوياني داروين نونيز والبرازيلي مالكوم وثيو هرنانديز.

كما يسعى الهلال لاستغلال عامل الأرض والجمهور، لتحقيق بداية قوية في المسابقة القارية.

وفي المقابل، يطمح نادي الدحيل إلى تخطي عقبة الهلال الصعبة واقتناص النقاط الثلاث من عقر داره، في مواجهة تبدو صعبة على الفريق القطري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام المباراة على أرضية ملعب "المملكة أرينا"، معقل الفريق الهلالي، اليوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025.

وتنطلق صافرة المباراة في الساعة التاسعة وربع مساءً (9:15 مساءً) بتوقيت كل من مكة المكرمة والقاهرة.

وسيتم بث المباراة على شاشة قناة beIN Sports 2 HD.

 

