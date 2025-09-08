"هنشوف هنعمل إيه".. أحمد حسن يتوعد شوبير

توعد أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني الذي يقوده حلمي طولان، الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، بعدما وجه له انتقادا حادا بسبب الفيديو الذي أثار جدلا مع عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب، ونشره الأخير عبر منصاته على مواقع التواصل.

وكان عصام الحضري نشر فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، بصحبة أحمد حسن، واصفا إياه بـ"العميد الأصلي"، في إشارة فسّرها البعض على أنها مقارنة مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الأول، وحينها انتقدهما شوبير ليؤكد أن الفيديو ليس له معنى في هذا التوقيت تحديدا مع دخول مصر في منعطف مهم بتصفيات مونديال 2026.

أخبار ذات علاقة عصام الحضري يعتذر لحسام حسن بسبب مزحة "العميد الأصلي"

أخبار ذات علاقة بعد رسالته المثيرة للجدل.. هل كان عصام الحضري حقا أعظم من ياسين بونو؟

ودفع هذا الأمر اتحاد الكرة للخروج ببيان ينتقد الثنائي الحضري وحسن، ويدافع عن مدرب منتخب مصر الأول، ثم قام الحضري بالاعتذار لحسام حسن، مشددا على أن الفيديو مجرد مزاح ولم يقصد به التقليل من أحد.

من جانبه، قال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: : "عصام الحضري دائما ما يكرر الكلمة نفسها وهذا مزاح، والجميع يعلمه".

أخبار ذات علاقة لا يهمني عميد أو صول.. شوبير يشن هجوما ناريا على الحضري وأحمد حسن (فيديو)

وأضاف: "نحن في مهمة وطنية ومن وقت أن تولينا مسؤولية المنتخب الثاني للمشاركة ببطولة العرب، نتقبل النقد، لكن عندما يأخذ أحد عليك لقطة ويعيش عليك دور الوطنية أقول له توقف، ليس أحمد حسن والحضري اللذين تقوم بعمل لقطة عليهما، إذا كنت تريد أن تعطي نصيحة تحدث معي، إنما الموضوع يذهب إلي طريق آخر، ويقال إننا نريد الهدم".

وتابع نجم الأهلي السابق: "إن شاء الله يمر المعسكر ثم بعد ذلك نرى ماذا سيحدث، في كل من يحاول أن يأخذ لقطة، نحن ليس في معركة".

وأردف: "نركز حاليا مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، وأشكر اللاعبين على الانضباط والالتزام وهم على قدر المسؤولية، وفي مباراة تونس كانوا جيدين في الشوط الأول والثاني كانت توجد بعض الأخطاء أيضا".

ويستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في بداية شهر ديسمبر المقبل، في قطر.