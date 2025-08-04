ما سر حرق جثة هوجان؟

تقام مراسم تأبين الراحل هولك هوجان، أسطورة المصارعة الحرة، غداً الثلاثاء، في إحدى الكنائس بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية.
وفارق هوجان الحياة عن عمر يناهز 71 عاماً يوم 24 يوليو الماضي؛ إثر نوبة قلبية؛ ما أصاب عشاق المصارعة بصدمة بالغة في ظل تاريخ هوجان الحافل في اللعبة.
وكان المصارع الأمريكي الراحل أحد أبرز الأساطير الذين أسهموا في انتشار اللعبة منذ ثمانينات القرن الماضي.
وكشفت تقارير صحفية أمريكية عن حرق جثة هوجان في مركز الطب الشرعي في مقاطعة بينيلاس في كليرووتر.
وقال المتحدث باسم الطب الشرعي في المقاطعة لوسائل إعلام محلية:" لا أعلم تحديداً موعد حرق جثة هوجان، ولكننا تلقينا طلباً بالموافقة على هذا الإجراء الذي يبدو موعده ليس محدداً بعد".
وبحسب التقارير فإن أسرة هوجان كانت صاحبة طلب حرق جثة الراحل وهو ما تم إثباته في شهادة وفاة المصارع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر بياناً نعى فيه المصارع الراحل، مؤكداً أنه فقد صديقاً عزيزاً وشخصاً رائعاً، كانت له إنجازات لافتة.
وحرص العديد من نجوم المصارعة على توجيه العديد من رسائل النعي بعد وفاة هوجان.