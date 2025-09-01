logo
صفقتان جديدتان.. الهلال السعودي يشعل الميركاتو

جمهور الهلال السعودي يساند فريقه بقوةالمصدر: حساب فيفا على إكس
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 8:06 ص

كشفت تقارير إخبارية سعودية أن نادي الهلال يستعد للتعاقد مع صفقتين جديدتين في الأيام الأخيرة لميركاتو صيف 2025 وذلك بضم لاعبين شابين تحت السن القانونية القصوى للتعاقدات.

ووفقا لما أورده تقرير في صحيفة "الرياضية" السعودية أنهى نادي الهلال مفاوضاته مع لاعبين أجنبيين شابين (الصفقات الخاصة بمواليد أخرى دون سن الـ21) أحدهما حارس مرمى والثاني يشغل مركز مهاجم.

المصادر ذاتها أكدت أن اللاعبين الجديدين سيكونان من فئة مواليد 2004 فما فوق وهي الفئة العمرية التي لا تدخل في سقف التعاقدات الأقصى المسموح به لأندية دوري المحترفين السعودي.

يشار إلى أن الهلال بات على وشك التعاقد رسميا مع المدافع التركي الشاب يوسف أكتشيتشيك (19 عامًا) لاعب فنربخشه ومنتخب تركيا، حيث ينتظر أن يخضع للفحوص الطبية، الاثنين، تمهيدا للتوقيع الرسمي.

وفي المقابل لا يزال ملف الحارس الأجنبي قيد المراجعة بين عدة أسماء، حيث ستعاقد الهلال مع حارس ثانٍ وهو ما يعني أن الفريق سيصبح أول نادٍ سعودي يضم حارسين أجنبيين منذ فتح الباب أمام استقطاب الحراس الأجانب في 2018 وذلك بجانب المغربي ياسين بونو.

  وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التي يسدل الستار على آخر آجالها يوم الثلاثاء 2 سبتمبر الجاري تعاقد نادي الهلال مع 4 لاعبين جدد، دون اعتبار المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي انضم للفريق في فترة الانتقالات الاستثنائية لكأس العالم للأندية 2025 ثم قفل عائدا لنادي الشباب بعد فترة إعارة وجيزة.

 وضم فريق المدرب سيموني إنزاغي كلا من داروين نونيز من ليفربول الإنجليزي، والفرنسي ثيو هيرنانديز من ميلان الإيطالي، بجانب كل من علي لاجامي من النصر، وعبد الكريم دارسي من الأهلي في صفقة انتقال حر.

وبدأ الهلال مشواره في دوري المحترفين السعودي يوم الجمعة الماضي بالفوز على الرياض (2 ـ 0) في الجولة الافتتاحية.

