هجوم جديد من أسطورة الهلال على كريستيانو رونالدو (فيديو) | إرم نيوز

واصل محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال السعودي هجومه ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر.

وتحدث الدعيع عن تعادل النصر أمام ضيفه الرائد بنتيجة 1-1، مساء أمس الخميس، في الجولة الأولى للدوري السعودي، قائلًا:" المدرب في رأيي هو من يتحمل كل شيء".

وأضاف:" المدرب من يتحمل الوضع مع اللاعبين ، وسبق أن قلت إن المدرب لن ينجح إذا اهتم بلاعب واحد وترك المجموعة بالكامل، فالفريق يضم 11 لاعبًا داخل المستطيل الأخضر وليس لاعبًا واحدًا فقط".

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وواصل:" طالما كريستيانو رونالدو موجودًا في تشكيل النصر لن يستطيع أي مدرب السيطرة على الفريق ، النصر يضم ساديو ماني، وأندرسون تاليسكا، وهما ثنائي موهوب ورائع".

وتابع:" لا يستطيع أي مدرب السيطرة على كريستيانو رونالدو، والنصر مشكلته، حاليًا، في النجم البرتغالي، وتحكّمه في كافة الأمور داخل الفريق".

وأكد أن الجميع شاهد تعامل مدرب النصر لويس كاسترو مع رونالدو خلال مباراتي الهلال والتعاون في كأس السوبر السعودي، موضحًا أن اللاعبين عندما يشاهدون مدربهم بشخصية ضعيفة أمام أحد نجوم الفريق، ويتم تنفيذ طلبات اللاعب بهذه الصورة، لن ينجح الفريق.

وقال الدعيع:" الهلال، على سبيل المثال، فريق بطل وناجح، ويستطيع حصد الألقاب، ويلعب بشكل جماعي، وهو سرُّ تفوقه".

وأتم قائلاً:" استقالة إدارة النصر رسالة بعدم رضا إبراهيم المهيدب الرئيس السابق عن طريقة إدارة الأمور في النادي، والجماهير أيضًا لم تحضر بكامل طاقة الملعب للتعبير عن غضبها".