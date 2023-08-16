"فيفا" يحدد موعد إجراء قرعة كأس العالم للأندية في السعودية

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على موعد إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في شهر ديسمبر المقبل.

وقرَّر "فيفا" إجراء القرعة يوم الـ7 من سبتمبر المقبل في أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة السعودية، وفقًا لِما ذكرته قناة "الإخبارية"، اليوم الأربعاء.

ومن المقرّر تنظيم بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من الـ 12حتى الـ22 من ديسمبر في مدينة جدة.