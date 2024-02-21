سر سفر مبابي إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن سر تواجد الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في مدينة برشلونة، مساء الثلاثاء؛ إذ أضفى ظهوره الكثير من الجدل في ظل اقترابه بقوة من الانتقال إلى الغريم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل.

وسينتهي العقد الحالي للنجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، أي نهاية هذا الموسم.

وذكرت تقارير صحفية مختلفة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن مبابي أبلغ مسؤولي باريس سان جيرمان أنه يعتزم الرحيل عن النادي بمجرد انتهاء عقده.

وقال موقع "fcbarcelonanoticias"، إن "كيليان مبابي والمغربي أشرف حكيمي، نجمي باريس سان جيرمان، استغلا يومي الإجازة اللذين منحهما لويس إنريكي للاعبي الفريق الفرنسي للقيام بجولة سياحية في برشلونة، يوم الثلاثاء، حيث زار الثنائي مطعم بوتافومييرو الشهير، وهو مكان يزوره خوان لابورتا، رئيس برشلونة، ومدراء آخرون من النادي الكتالوني كثيرًا".