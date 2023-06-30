"فيفا" يلزم كارديف سيتي بسداد دفعتين من قيمة انتقال الراحل إيميليانو سالا

أعلن كارديف سيتي، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" ألزمه بسداد الدفعتين الثانية والثالثة من قيمة انتقال إيميليانو سالا إلى نانت الفرنسي.

وسقطت طائرة تقل سالا في القنال الإنجليزي بينما كان في طريقه للانضمام إلى كارديف مقابل 17 مليون يورو (18.55 مليون دولار) من نانت الفرنسي في 2019، ما أدى إلى مقتله هو والطيار.