"فيفا" يلزم كارديف سيتي بسداد دفعتين من قيمة انتقال الراحل إيميليانو سالا
أعلن كارديف سيتي، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" ألزمه بسداد الدفعتين الثانية والثالثة من قيمة انتقال إيميليانو سالا إلى نانت الفرنسي.
وسقطت طائرة تقل سالا في القنال الإنجليزي بينما كان في طريقه للانضمام إلى كارديف مقابل 17 مليون يورو (18.55 مليون دولار) من نانت الفرنسي في 2019، ما أدى إلى مقتله هو والطيار.
وطلب "فيفا" من ناي كارديف دفع القسط الأول من رسوم الانتقال المتفق عليها قبل وفاة سالا، والتي بلغت 6 ملايين يورو والآن يريد النادي تأجيل الدفعتين في ظل تحقيق يخضع له النادي الفرنسي.
وقال كارديف في بيان: " أمس ألقت الشرطة القبض على فرانك كيتا الرئيس التنفيذي لنانت وكذلك (وكيلي اللاعبين) بكاري سانوغو وجواكيم باتيكا بأمر من الادعاء الفرنسي المختص في الجريمة المنظمة والجرائم المالية".
وأضاف: "في ظل هذه الظروف، يعتبر النادي أن تأجيل مطالبات سداد (الدفعتين الثانية والثالثة) لحين انتهاء تحقيقات الشرطة الفرنسية والدعوى التي أقامها النادي ضد نانت في المحاكم الفرنسية سيكون أكثر إنصافًا".