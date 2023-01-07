مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بثلاثية ويصعد للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي
تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد الفوز على إيفرتون 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الدور الثالث للبطولة.
تقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله أنتوني في الدقيقة الرابعة، لكن إيفرتون تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 14 عن طريق كونور كودي بخطأ فادح للحارس دي خيا.
وتلقت شباك دي خيا هدفًا غريبًا، بعدما فشل في استلام الكرة على خط المرمى، لتمر من بين قدميه، ويستغل كودي مهاجم إيفرتون الخطأ، ويهز شباك الشياطين الحمر.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.
وفي الشوط الثاني نجح فريق مانشستر يونايتد من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52 بهدف من نيران صديقة سجله كونور كودي، لاعب إيفرتون، بالخطأ في مرمى فريقه.
وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.
وبهذا الفوز تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع بالبطولة.