مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بثلاثية ويصعد للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

تقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله أنتوني في الدقيقة الرابعة، لكن إيفرتون تمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 14 عن طريق كونور كودي بخطأ فادح للحارس دي خيا.

وتلقت شباك دي خيا هدفًا غريبًا، بعدما فشل في استلام الكرة على خط المرمى، لتمر من بين قدميه، ويستغل كودي مهاجم إيفرتون الخطأ، ويهز شباك الشياطين الحمر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.