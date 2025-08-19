بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

يخوض ريال مدريد مواجهة مرتقبة، مساء اليوم الثلاثاء، ضد أوساسونا في ختام الجولة الأولى للدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت الجولة الأولى مفاجأة مدوية بعد خسارة أتلتيكو مدريد على يد إسبانيول بهدفين مقابل هدف، بينما استهل برشلونة مشوار الدفاع عن اللقب بالفوز على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون ردٍ.

ونجح ريال مدريد بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو في تدعيم صفوفه بصفقة المدافع ديان هويسين، بجانب الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، وفرانكو ماستانتونو لاعب الوسط.

ويتطلع ريال مدريد لتقديم بداية قوية لمشواره في الدوري الإسباني في مواجهة أوساسونا.

ويتابع "إرم نيوز" في السطور التالية أحداث مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني.

التشكيل الرسمي

نشيد ريال مدريد

انطلاق المباراة

الدقيقة 7: كاريراس يوجه تسديدة بعيدة عن المرمى

الدقيقة 11: فينيسيوس يؤدي الواجب الدفاعي

لقطة غريبة من فينيسيوس

الدقيقة 18: تسديدة قوية من هويسين أبعدها الحارس

الدقيقة 19: استخلاص سريع من أردا غولر