العين يسعى لإنقاذ موسمه أمام الشارقة في نهائي كأس رئيس الإمارات

بعد تضاؤل فرصه في الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين الإماراتي يطمح العين في إنقاذ موسمه بالتتويج بكأس رئيس الإمارات عند مواجهة الشارقة في النهائي غدًا الجمعة.

ويحتاج شباب الأهلي دبي إلى فوز واحد في آخر مباراتين لحسم لقب الدوري على حساب العين صاحب المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط.

وخرج الشارقة سابع الترتيب من السباق؛ إذ يبتعد بفارق تسع نقاط عن قمة الدوري.

وخسر العين من الشارقة في مباراة كأس السوبر الإماراتية في فبراير/ شباط ولن تحتمل جماهيره صدمة أخرى.