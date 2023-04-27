العين يسعى لإنقاذ موسمه أمام الشارقة في نهائي كأس رئيس الإمارات
بعد تضاؤل فرصه في الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين الإماراتي يطمح العين في إنقاذ موسمه بالتتويج بكأس رئيس الإمارات عند مواجهة الشارقة في النهائي غدًا الجمعة.
ويحتاج شباب الأهلي دبي إلى فوز واحد في آخر مباراتين لحسم لقب الدوري على حساب العين صاحب المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط.
وخرج الشارقة سابع الترتيب من السباق؛ إذ يبتعد بفارق تسع نقاط عن قمة الدوري.
وخسر العين من الشارقة في مباراة كأس السوبر الإماراتية في فبراير/ شباط ولن تحتمل جماهيره صدمة أخرى.
وقال سيرجي ريبروف مدرب العين: "في الموسم الماضي لم نبلغ النهائي لسوء الحظ، ولدينا فرصة جيدة هذا العام في تحقيق الكأس، أدرك أهمية هذا اللقب للجماهير".
وأهدر العين فرصة التساوي مع شباب الأهلي في قمة الدوري حين استقبل هدفًا في الدقيقة الـ97 ليضيع تقدمه 2/0 ويتعادل 2/2 مع بني ياس يوم الأحد الماضي.
والفوز غدًا في استاد محمد بن زايد في أبوظبي سيخفف الضغوط عن ريبروف وفريقه خاصة أن العين لم يظفر باللقب منذ 2018.
لكن العين سيفتقد جهود الحارس الأساسي خالد عيسى لطرده أمام الوصل في إياب قبل النهائي؛ ما سيضع ضغطًا كبيرًا على الحارس البديل محمد بو سندة الذي لم يحظ بدقائق لعب كافية.
وسيبدد الاحتفاظ بلقب كأس الرئيس إحباط الشارقة في الدوري بعد أن تعاقد مع لاعبين عالميين مميزين، مثل: المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، ولاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، والمدافع اليوناني كوستاس مانولاس.
وسجَّل ألكاسير، مهاجم برشلونة وبروسيا دورتموند السابق، هدف التتويج بالنسخة الماضية من كأس الرئيس في مرمى الوحدة ليهدي الشارقة اللقب التاسع بالمسابقة.
ويعوّل العين على هداف الدوري كودجو لابا وصانع اللعب سفيان رحيمي بجانب الأوكراني أندريه يارمولنكو للوصول لشباك الشارقة، لكن المدرب المخضرم كوزمين أولاريو سيسعى لاستغلال أخطاء الدفاع المتكررة بفريقه السابق.
وسيتولى الفرنسي كليمو توربان، حكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول في العام الماضي، إدارة القمة الإماراتية.