إيقاف مايك باول حامل الرقم القياسي في الوثب الطويل لمخاوف تتعلق بالسلامة

أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى اليوم الجمعة إيقاف حامل الرقم القياسي العالمي في الوثب الطويل مايك باول، الذي يعمل حاليا كمدرب، لأجل غير مسمى بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة دون الكشف عن تفاصيل.

وحقق باول، الفائز بالميدالية الفضية الأولمبية مرتين، الرقم القياسي العالمي في الوثب الطويل للرجال بواقع 8.95 متر في بطولة العالم عام 1991 في طوكيو، وهو رقم لم يُحطم بعد.

وقالت وحدة النزاهة لألعاب القوى إن الأمريكي (61 عاما) ممنوع من المشاركة في جميع الأنشطة المعتمدة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بما في ذلك الحصول على اعتماد لحضور فعاليات ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وكذلك سيتم منعه من المشاركة في أي مسابقات أو فعاليات ينظمها أو يرعاها الاتحاد الدولي أو اتحاداته الوطنية.

ويُحظر على باول أيضا دخول أي مناطق ضيافة أو أماكن خاصة مرتبطة بالفعاليات التي ينظمها الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سواء كان مدعوا أم لا. وذكرت وحدة النزاهة أن الإيقاف يمكن تعديله في حال تقديم طلب أو استئناف.