اتحاد العاصمة يستغل تعثر المولودية ويتصدر الدوري الجزائري (فيديو)

تقدّم اتحاد العاصمة لصدارة الدوري الجزائري بفوزه بهدف نظيف على مولودية البيض المتعثر اليوم الأحد.

ورفع اتحاد العاصمة رصيده إلى 7 نقاط، متقدماً بفارق نقطة واحدة على شبيبة القبائل وأولمبي أقبو.

وسجل حسام الدين غشة هدف الفوز لاتحاد العاصمة في الدقيقة 31، بعدها أهدر زميله وال موسى ركلة جزاء بعد 26 دقيقة من اللعب.. وظل مولودية البيض متذيلاً للترتيب بلا أي نقطة.

وفي نفس التوقيت، تعادل شباب بلوزداد سلبياً أمام مضيفه اتحاد بسكرة.

ووصل رصيد بلوزداد، الذي تعادل في ثلاث مباريات، إلى ثلاث نقاط في المركز 12 متأخراً بنقطة عن بسكرة في المركز الثامن.

وفي وقت سابق من اليوم، تعادل شباب قسنطينية 1-1 مع مولودية الجزائر، بينما حقق شبيبة القبائل انتصاراً كبيراً على بارادو.

وأقيمت المباراة دون حضور جماهيري بسبب عقوبة على صاحب الأرض منذ الموسم الماضي.

ومنح زكريا نعيجي التقدم لمولودية الجزائر في الدقيقة 73، وبدا أن الفريق الزائر في طريقه للانتصار قبل أن ينجح عبد النور بلحوسيني في إدراك التعادل قبل سبع دقائق من النهاية.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس، متقدماً بنقطتين على شباب قسنطينية في المركز 11.

وعاد شبيبة القبائل بفوز كبير 3-صفر من على ملعب مضيفه بارادو، ليرفع رصيده إلى ست نقاط.

ومنح ساديو كوياتي التقدم للفريق الزائر بعد عشرين دقيقة من اللعب وجعل كسيلة بوعالية النتيجة 2-صفر في الدقيقة 78.

واختتم شكال عفاري أهداف شبيبة القبائل في الوقت بدل الضائع للمباراة ليتجمد رصيد بارادو عند أربع نقاط في المركز التاسع.

وفاز اتحاد خنشلة 2-صفر على ترجي مستغانم ليرفع رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع متقدماً بنقطة واحدة على ضيفه عاشر الترتيب.