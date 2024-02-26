وجهُها تلطخ بالدماء.. خطأ قاتل من المصور يطرح حاملة الراية أرضا (فيديو)
بينما كانت تتابع غوادالوبي كرة الهدف
أظهر مقطع فيديو، لحظة تعرض غوادالوبي بوراس، حَكمة الراية في مباراة ريال بيتيس ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، لإصابة بالغة في الرأس، بعد أن اصطدمت في كاميرا الملعب.
وحسب الفيديو المنتشر، فإن المصور قد اعترض طريق حاملة الراية، حيث اقتحم أرض الملعب للاقتراب من اللاعبين أثناء الاحتفال بهدف.
وأصيبت غوادالوبي بعد أن وضع الأرجنتيني تشيمي أفيلا فريق بيتيس في المقدمة، بعد 13 دقيقة من المباراة، بعد تمريرة من البرازيلي ويليان خوسيه.
وبينما كانت تتابع غوادالوبي كرة الهدف، اصطدمت بالكاميرا، وسقطت على الأرض ونزفت دمًا، وتم علاجها على أرض الملعب مباشرة.
واضطُر الحكم غييرمو كوادرا فرنانديز، الذي يدير المباراة، إلى استبدال غوادالوبي بوراس أيوسو، بالحكم الرابع للمباراة، نيستور هولغويراس كاستيلانوس.