وجهُها تلطخ بالدماء.. خطأ قاتل من المصور يطرح حاملة الراية أرضا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، لحظة تعرض غوادالوبي بوراس، حَكمة الراية في مباراة ريال بيتيس ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، لإصابة بالغة في الرأس، بعد أن اصطدمت في كاميرا الملعب.

وحسب الفيديو المنتشر، فإن المصور قد اعترض طريق حاملة الراية، حيث اقتحم أرض الملعب للاقتراب من اللاعبين أثناء الاحتفال بهدف.