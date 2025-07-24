مباريات ليفربول وآرسنال.. قناة SSC تزف بشرى سارة

زفت قناة SSC السعودية الرياضية خبرًا رائعًا لجماهير ناديي آرسنال وليفربول الإنجليزيين بشأن نقل مباريات الفريق الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان آرسنال استهل جولته الودية بالفوز على ميلان بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي أقيمت بينهما، يوم الأربعاء، في سنغافورة، ضمن الجولة الآسيوية التحضيرية التي يخوضها الفريقان هذا الصيف استعدادًا للموسم الجديد 2025-26.

أخبار ذات علاقة آرسنال يحسم صفقة جيوكيريس.. اكتمال أصعب انتقال في "الميركاتو"

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة في متابعة وتمركز رائعين داخل منطقة الجزاء بعد استلام عرضية.

وتُعد المواجهة الودية أول ظهور للغانرز في سنغافورة منذ عام 2018، والتي شهدت مشاركة عدد من الصفقات الجديدة، في قائمة اللقاء على رأسهم الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا، ولاعب الوسط مارتن زوبيميندي، والدنماركي كريستيان نورغارد، وذلك بعد أن ضمّهم النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المنتظر أن يلاقي ليفربول نظيره ميلان يوم السبت المقبل في الودية الثانية.

ووفقًا لـ طارق المنصور، مدير الاتصال والإعلام بقنوات SSC، فإنه تم تعديل قنوات البث إلى SSC News المفتوحة بجودة HD لكافة المباريات المتبقية في الجدول الخاص بوديات آرسنال وليفربول، وحتى تلك المجدولة في شهر أغسطس المقبل.

وسيلاقي فريق آرسنال نظيره نيوكاسل يونايتد يوم الأحد الـ27 من يوليو الجاري، ثم يلعب الغانرز مع توتنهام يوم الخميس الـ31 من يوليو.

أخبار ذات علاقة أول ظهور بعد التوقيع.. نجم آرسنال يحتفل مع صديقته في فيلا (فيديو)

من المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2025/2026، بداية من يوم السبت الموافق الـ16 من أغسطس القادم، وفقًا لِما أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي عبر موقعها الرسمي.

أخبار ذات علاقة والد فيكتور غيوكيرس ينهار بالبكاء بسبب تعطل صفقة آرسنال

فيما تٌختتم مباريات الجولة الأخيرة من البريميرليغ في موسمه الجديد، يوم الأحد الموافق الـ24 من مايو 2026.