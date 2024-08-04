طار وسام أبو علي نجم النادي الأهلي، بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، بعد أن أحرز هدفين في شباك المقاولون العرب، خلال مباراة الفريقين مساء الأحد بالبطولة المصرية.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون العرب، مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسام أحرز الهدف الأول للأهلي، بالدقيقة الـ14 بعد استلامه لعرضية من زميله حسين الشحات، ويسدد محرزًا أول الأهداف.

وأحرز وسام الهدف الثاني بالدقيقة 35، بعد بينية جميلة من رامي ربيعة.

ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 65.

وبعد الهاتريك، رفع وسام أبو علي رصيده إلى 17 هدفًا، ليتربع على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، وبفارق 3 أهداف عن كل من فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، وحسام أشرف نجم بلدية المحلة.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري:

1- وسام أبوعلي- الأهلي: 17 هدفًا

2- فيستون ماييلي- بيراميدز: 14 هدفًا

3- حسام أشرف- بلدية المحلة: 14 هدفًا

4- صديق أوجولا- سيراميكا كليوباترا: 11 هدفًا

5- حسام حسن- سموحة: 11 هدفًا

6- ياو أنور- البنك الأهلي: 11 هدفًا

7- مابولولو- الاتحاد: 11 هدفًا

8- مصطفى عبدالرؤوف= زد إف سي أهداف