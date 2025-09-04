14 صورة نادرة لزوجة هانزي فليك مدرب برشلونة.. من هي؟ (شاهد)

خلف رحلة هانزي فليك، من لاعب كرة قدم إلى مدرب شهير، تقف شريكته في الحياة وزوجته سيلكه فليك، التي أدت دورًا محوريًا في مسيرته العائلية والمهنية.

زوجة مدرب فريق برشلونة اسمها "سيلكه فليك"، وتبلغ من العمر 57 عامًا، متزوجان منذ 1987، ولديهما ابنتان، هانا (36 عامًا) وكاثرين (34 عامًا).

تعرّف في سن مبكر

تعرف هانزي على سيلكه وهو في الثامنة عشر من عمره، بينما كانت تبلغ 15 عامًا فقط، وتطورت العلاقة سريعًا وانتهت بزواجهما عام 1987.

ورغم قلة المعلومات عن تعليم سيلكه أو مسيرتها الخاصة، فإن دورها كان حاضرًا في إدارة أعمال العائلة.

في عام 1995، وبعد أن أجبرته الإصابة على اعتزال اللعب مبكرًا، أسس الزوجان متجرًا للملابس الرياضية في بلدة بامنتال مسقط رأس سيلكه، تحت اسم "هانزي فليك سبورت أوند فرايتسايت".

أخبار ذات علاقة رد فعل هانزي فليك على احتفال لامين يامال بـ"التاج"

كانت سيلكه شريكة في الملكية والإدارة حتى إغلاق المتجر عام 2017.

هانزي وسيلكه أنجبا ابنتين: كاثرين عام 1989، وهانا عام 1991 التي تعمل اليوم مصورة فوتوغرافية محترفة، وقد جعلت والدها جدًا لطفلين يحرص على قضاء الوقت معهما.

أخبار ذات علاقة نفس ورطة تشافي .. فليك يواجه محنة كبيرة

تحدٍ صعب

لكن مسيرة العائلة لم تخلُ من التحديات، ففي عام 2010 تلقت سيلكه تشخيصًا بسرطان الثدي، وهو ما وصفه فليك لاحقًا بأنه أصعب مرحلة في حياته.

وكتب في سيرته الذاتية: "شعرت بخوف لم أعرفه من قبل.. أن أكون بجانبها وبجانب بناتنا كان أهم من أي شيء آخر.. هناك أمور في الحياة أهم من كرة القدم".

وتجاوزت سيلكه المرض بنجاح، لكن التجربة تركت أثرًا دائمًا في رؤيتهما للحياة.

أخبار ذات علاقة صبر على الكوارث.. لماذا لا يرحل فليك عن برشلونة؟

ورغم ارتباطها باسم واحد من أبرز المدربين الألمان، تحرص سيلكه على الابتعاد عن الأضواء، ولا تظهر إلا في المناسبات الرسمية أو إلى جانب زوجها.

صلابتها وهدوؤها وإخلاصها للعائلة كانت دائمًا ركيزة أساسية في استقرار هانزي فليك ونجاحه داخل الملعب وخارجه.

وفيما يلي 14 صورة نادرة لزوجة هانزي فليك مدرب برشلونة: