خطايا أنشيلوتي التي أغضبت فلورنتينيو بيريز

نشرت صحيفة ماركا، تقريرًا حول الأخطاء التي ارتكبها كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، والتي تسببت في غضب إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز.

وخسر أنشيلوتي للمرة الأولى هذا الموسم ليفقد صدارة الدوري الإسباني بعد ستة أسابيع فقط من الانطلاق لصالح الغريم برشلونة وشريكه بالرصيد ذاته من النقاط جيرونا.

وانهزم أنشيلوتي بثلاثة أهداف لهدف واحد في الديربي أمام أتلتيكو على ملعب واندا ميترو بوليتانو ليتلقى وابلًا من الانتقادات.

وحسب صحيفة ماركا فهناك عدة أخطاء ارتكبها المدرب تسببت في غضب بيريز وسط أنباء عن رغبة النادي في تعيين تشابي ألونسو مدربًا للفريق الموسم المقبل.