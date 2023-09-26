خطايا أنشيلوتي التي أغضبت فلورنتينيو بيريز
نشرت صحيفة ماركا، تقريرًا حول الأخطاء التي ارتكبها كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، والتي تسببت في غضب إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز.
وخسر أنشيلوتي للمرة الأولى هذا الموسم ليفقد صدارة الدوري الإسباني بعد ستة أسابيع فقط من الانطلاق لصالح الغريم برشلونة وشريكه بالرصيد ذاته من النقاط جيرونا.
وانهزم أنشيلوتي بثلاثة أهداف لهدف واحد في الديربي أمام أتلتيكو على ملعب واندا ميترو بوليتانو ليتلقى وابلًا من الانتقادات.
وحسب صحيفة ماركا فهناك عدة أخطاء ارتكبها المدرب تسببت في غضب بيريز وسط أنباء عن رغبة النادي في تعيين تشابي ألونسو مدربًا للفريق الموسم المقبل.
رأس الحربة
لم يدفع أنشيلوتي برأس حربة أمام أتلتيكو مدريد حيث فضَّل اللعب برودريغو فقط مع مجموعة خط الوسط وإبقاء خوسيلو المهاجم الوحيد في الفريق على دكة البدلاء رغم أنه بدأ الموسم بشكل جيد.
وبعد المباراة قال دييغو سيميوني إن "عدم وجود خوسيلو في الملعب ساعد مدافعي أتلتيكو في السيطرة على جود بيلينغهام في الألعاب الهوائية بالذات".
تغيير الخطة
دخل أنشيلوتي مباراة أتلتيكو مدريد بعدد كبير من لاعبي خط الوسط بعكس المباريات التي لعبها منذ انطلاق الموسم حيث دفع بالخماسي توني كروس ولوكا مودريتش وكامافينغا وفالفيردي بالإضافة إلى جود بيلينغهام، وهو ما فسَّره لاحقًا برغبته في السيطرة على خط الوسط.
وقال أنشيلوتي إن مشكلة الفريق أمام أتلتيكو لم تكن هجومية بقدر ما كانت دفاعية مدافعًا عن فكرته بتغيير خط اللعب من خلال الاحتفاظ بخوسيلو على دكة البدلاء لصالح لاعب خط وسط إضافي.
مودريتش وكروس
ترغب إدارة ريال مدريد في منح المزيد من الوقت للاعبي خط الوسط الشباب وهو ما استجاب له أنشيلوتي في انطلاق الموسم حيث أبقى كروس ومودريتش على دكة البدلاء قبل أن يتراجع عن هذه الفكرة في مباراة الديربي بعدما بدأ بالثنائي أساسيان للمرة الأولى هذا الموسم.
ويثق أنشيلوتي للغاية في مودريتش وكروس على الرغم من تقدمهما في العمر وهو ما يشكل خطًّا مغايرًا لأفكار الإدارة التي ترغب في تطوير اللاعبين الشباب في خط الوسط.
وسجل توني كروس هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة.
تشواميني
النقطة الأخيرة التي أغضبت إدارة ريال مدريد من أنشيلوتي هي إبقاء أورلين تشواميني على دكة البدلاء خلال المباراة رغم الدفع بخمسة لاعبين في خط الوسط.
ويقدم تشواميني مستويات جيدة منذ انطلاق الموسم مع ريال مدريد إلا أن أنشيلوتي أبقاه احتياطيًّا أمام أتلتيكو قبل الدفع به في الشوط الثاني.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس وهي المباراة التي سيستعيد خلالها جهود نجمه فينيسيوس جونيور الغائب منذ فترة للإصابة، بينما سيلعب برشلونة الليلة أمام مايوركا للاحتفاظ بصدراة الدوري الإسباني.
وقال تشافي هيرناندز مدرب برشلونة إن أتلتيكو مدريد استحق الفوز بالديربي على حساب ريال مدريد.