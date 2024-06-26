الأنباء الجيدة تنتظر ثنائي صربيا في الهلال السعودي
كما كانت البداية كان الختام صعبًا للغاية على المنتخب الصربي المشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
الفريق الذي بدأ مواجهاته في البطولة أمام المنتخب الإنجليزي وختمها أمام الدنمارك قدم واحدة من أسوأ مشاركات المنتخبات كافة، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار وسجل هدفًا وحيدًا في البطولة، التي ودعها مساء الثلاثاء.
لقطة واحدة غيرت الكثير
حقق المنتخب الصربي تعادلا أمام نظيره السلوفيني ثم تعادلا أمام المنتخب الدنماركي في ختام مباريات المجموعة.
لكن لقطة واحدة فقط كانت كفيلة بإخراج الفريق من البطولة، هي هدف جود بيلينغهام في مباراة الافتتاح في شباكهم.
لولا هدف بيلينغهام، لكان ترتيب تلك المجموعة قد اختلف تمامًا، وتساوت كل الفرق بثلاث نقاط، وقتها كان الصعود المباشر للدور التالي سيكون من نصيب الدنمارك وسلوفينيا؛ إذ سجلا أهدافًا أكثر.
ثنائي الهلال إلى أين؟
المحبط في المنتخب الصربي أن بعضهم انتظر مشاركة قوية من أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال وثاني هدافي دوري روشن، لكن ذلك لم يحدث، وخرج النجم الكبير من الباب الضيق للبطولة.
ميتروفيتش لم يكن وحيدًا، في ظل ما قدمه ميلينكوفيتش سافيتش، نجم وسط الزعيم، هو الآخر من مستويات لم تكن الأفضل، لكن حتى لا نظلم الثنائي فقد كان ذلك هو حال الفريق أجمع.
لذلك لا يهم ما الذي حدث في البطولة القارية، ففرص نجاح ميتروفيتش وسافيتش في الموسم الجديد رفقة الهلال أكبر بكثير مما كانت عليه فرصهما في اليورو.
ماذا ينتظر سافيتش وميتروفيتش في الهلال؟
ما هي إلا أسابيع قليلة ويبدأ موسم الهلال بشكل رسمي من خلال بطولة كأس السوبر والتي تقام في منتصف أغسطس المقبل.
ستكون تلك هي أول بطولة تنتظر الفريق في الموسم الجديد، وهي بكل تأكيد ستكون بطولة في غاية الأهمية كونها تأتي مع بداية الموسم، حيث تحقيق الفوز بها دافع كبير رائع للفريق من أجل تقديم المزيد على مدار عام كامل.
لاحقًا بعدها بأيام ينطلق الدوري السعودي للمحترفين، الذي اكتسحه الهلال في الموسم الماضي بعدد قياسي في النقاط والأهداف، وكان لسافيتش وميتروفيتش مساهمة كبيرة للغاية في ذلك.
هذا إلى جوار بطولة آسيا للنخبة التي تُلعب بهذه الصورة للمرة الأولى، ويسعى الهلال من خلالها للعودة لمنصات التتويج القارية.
وختامًا وبجوار بطولة الكأس التي تقام على فترات خلال الموسم، سيكون الهلال على موعد مع النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية بمشاركة نخبة من أفضل أندية العالم هي ريال مدريد، ومانشستر سيتي، وإنتر وغيرها من الأسماء القوية.
الخلاصة
ثنائي الهلال مرا ببطولة صعبة على مستوى المنتخب، لكن عليهما الآن الراحة والتطلع لموسم جديد رفقة الزعيم؛ لأن ما سيحدث في العام المقبل لن يكون بسهولة ما كان عليه الأمر في العام المنصرم.
سواء في منافسات الدوري أو الكأس أو السوبر، سيكون على الهلال بذل ضعف المجهود تقريبًا حتى يستطيع تحقيق النتائج ذاتها، في ظل تربص الأندية كافة بالزعيم الذي تفوق على الجميع، حيث يسعى الكل لإيقاف البطل، هذا إلى جوار دخول الأندية كلها إلى سوق الانتقالات بغاية دعم صفوفها، وعلى رأسهم النصر والأهلي والاتحاد.