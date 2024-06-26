الأنباء الجيدة تنتظر ثنائي صربيا في الهلال السعودي

ماذا ينتظر سافيتش وميتروفيتش في الهلال؟

ما هي إلا أسابيع قليلة ويبدأ موسم الهلال بشكل رسمي من خلال بطولة كأس السوبر والتي تقام في منتصف أغسطس المقبل.

ستكون تلك هي أول بطولة تنتظر الفريق في الموسم الجديد، وهي بكل تأكيد ستكون بطولة في غاية الأهمية كونها تأتي مع بداية الموسم، حيث تحقيق الفوز بها دافع كبير رائع للفريق من أجل تقديم المزيد على مدار عام كامل.

لاحقًا بعدها بأيام ينطلق الدوري السعودي للمحترفين، الذي اكتسحه الهلال في الموسم الماضي بعدد قياسي في النقاط والأهداف، وكان لسافيتش وميتروفيتش مساهمة كبيرة للغاية في ذلك.

هذا إلى جوار بطولة آسيا للنخبة التي تُلعب بهذه الصورة للمرة الأولى، ويسعى الهلال من خلالها للعودة لمنصات التتويج القارية.

وختامًا وبجوار بطولة الكأس التي تقام على فترات خلال الموسم، سيكون الهلال على موعد مع النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية بمشاركة نخبة من أفضل أندية العالم هي ريال مدريد، ومانشستر سيتي، وإنتر وغيرها من الأسماء القوية.