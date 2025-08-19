بسبب مخالفة قرار الرئيس والزمالك.. أحمد موسى يهاجم وزير الإسكان (فيديو)

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة قوية بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر من جانب وزارة الإسكان.

وأعلن نادي الزمالك قيام وزارة الإسكان بطرد القائمين على أعمال الإنشاءات في أرض النادي بمقر 6 أكتوبر.

وأشار موسى، عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن الزمالك يملك خطاباً رسمياً يفيد بمد مهلة التخصيص للأرض لعامين إضافيين حتى شهر سبتمبر 2026.

وأوضح أنه لا يعلم سبب قيام وزارة الإسكان بهذا الإجراء، مؤكداً أنه، في شهر يونيو الماضي، تمت كتابة بعض الجمل تفيد بسحب الأرض من جانب جهاز مدينة 6 أكتوبر.

وأشار إلى أن قرار جهاز مدينة 6 أكتوبر مخالف للقرار الصادر عن رئاسة الجمهورية بمد التخصيص وهو أمر غير مبرر.

وأوضح أن وزارة الإسكان عليها أن توضح كافة الأمور للرأي العام، خاصة أنها قضية تهم نادياً جماهيرياً بقيمة الزمالك.

وأضاف:" لماذا لا يملك وزير الإسكان شجاعة الرد؟ ويجب إعلان كل شيء بوضوح أمام الرأي العام والمتابعين".

وأكد أن وزير الإسكان لديه علامات استفهام بسبب هذه القضية، لأنه يجب عليه مكاشفة الرأي العام.