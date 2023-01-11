ترتيب الدوري السعودي: الهلال يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل أمام الرائد

واصل نادي الهلال نزيف النقاط في سعيه للحفاظ على لقب الدوري السعودي، وسقط في فخ التعادل بهدف لهدف أمام الرائد في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وافتتح حمد اليامي التسجيل وأحرز هدف الهلال الأول في الدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول.

وأدرك يحيى سنبل التعادل للرائد بهدف في الدقيقة 76.