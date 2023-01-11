ترتيب الدوري السعودي: الهلال يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل أمام الرائد
الهلال يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري..
واصل نادي الهلال نزيف النقاط في سعيه للحفاظ على لقب الدوري السعودي، وسقط في فخ التعادل بهدف لهدف أمام الرائد في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وافتتح حمد اليامي التسجيل وأحرز هدف الهلال الأول في الدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول.
وأدرك يحيى سنبل التعادل للرائد بهدف في الدقيقة 76.
الفارق قد يصل إلى 6 نقاط حال فوز النصر بمباراته المقبلة
وبهذا التعادل وصل الهلال إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي "مؤقتًا"، برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر "المتصدر"، الذي قد يوسع الفارق إلى 6 نقاط كاملة.
أما نادي الرائد، فارتقى إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري "مؤقتًا"، برصيد 16 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: