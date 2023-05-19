300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.. ريال مدريد يكافئ فينيسيوس بعقد جديد

وسيتفوق فينيسيوس براتبه الجديد على راتبي زميليه كريم بنزيما وتوني كروس، وكل منهما يحصل على حوالي 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، ومن المرجح أن يزيد أجر فينيسيوس الأسبوعي الحالي بما لا يقل عن 100 ألف جنيه إسترليني.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" يريد ريال مدريد أن يجعل تجديد عقده واحدًا من ثلاثة عروض رائعة للاعبين هذا الصيف.

والاثنان الآخران سيكونان، وصول جود بيلينغهام، بمجرد اتفاق ريال مدريد على الشروط مع بروسيا دورتموند، والتعاقد مع مهاجم للتنافس مع كريم بنزيما الذي كان مخيبا للآمال للغاية في مباراتي الذهاب والإياب ضد مانشستر سيتي.

وعلاوة على ذلك، يتطلع فينيسيوس البالغ من العمر 22 عامًا إلى عقد صفقة جديدة، بعد انفصاله عن "نايكي" في وقت سابق من هذا العام.