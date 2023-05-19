300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.. ريال مدريد يكافئ فينيسيوس بعقد جديد
سيستفيد البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد بعقد جديد ضخم مع الميرنغي، حيث سيحصل على راتب أسبوعي كبير كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".
وأصبح البرازيلي فينيسيوس أحد أهم لاعبي كرة القدم في العالم خلال الموسمين الماضيين، حيث سجل إجمالي 45 هدفًا بما في ذلك هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا، العام الماضي.
وينتهي عقد فينيسيوس الحالي مع ريال مدريد في صيف 2024، لكن ريال مدريد سيتجنب اهتمام الأندية الكبرى بلاعبه الشاب بربطه بعقد جديد حتى عام 2027.
وسيتفوق فينيسيوس براتبه الجديد على راتبي زميليه كريم بنزيما وتوني كروس، وكل منهما يحصل على حوالي 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، ومن المرجح أن يزيد أجر فينيسيوس الأسبوعي الحالي بما لا يقل عن 100 ألف جنيه إسترليني.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" يريد ريال مدريد أن يجعل تجديد عقده واحدًا من ثلاثة عروض رائعة للاعبين هذا الصيف.
والاثنان الآخران سيكونان، وصول جود بيلينغهام، بمجرد اتفاق ريال مدريد على الشروط مع بروسيا دورتموند، والتعاقد مع مهاجم للتنافس مع كريم بنزيما الذي كان مخيبا للآمال للغاية في مباراتي الذهاب والإياب ضد مانشستر سيتي.
وعلاوة على ذلك، يتطلع فينيسيوس البالغ من العمر 22 عامًا إلى عقد صفقة جديدة، بعد انفصاله عن "نايكي" في وقت سابق من هذا العام.
وكانت تتم رعاية كلا اللاعبين من شركة "نايكي" منذ أن ظهرا لأول مرة كمراهقين لامعين، لكن فينيسيوس قطع العلاقات من الشركة.
وكان فينيسيوس يعمل مع شركة نايكي منذ أن كان عمره 13 عامًا وجدد معهم في 2018 حتى 2028، لكن تم الاتفاق على الشروط دون توقع أنه سيتطور بهذا الشكل.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" تحاول شركة "بوما" الاتفاق مع الجناح البرازيلي، مثل زميله نيمار، الذي انضم إلى بوما بعد مغادرة "نايكي"، و"أديداس" التي ترعى ريال مدريد.
وتوقع فينيسيوس أن تقوم شركة "نايكي" بتحسين البنود، التي تمنحه أقل بكثير من نصف ما تم دفعه لهالاند، بعد إنجازاته الموسم الماضي، لكنه لم يحصل على ما يريد، ولذلك رفض ارتداء أحدث طراز من أحذية "نايكي" في كأس العالم 2022 في قطر.